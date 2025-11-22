„A 61 éves férjem korábban vízumházasságokat kötött - 18 évesen én mégis szívből választottam őt”

Egy párt, akik között hatalmas a korkülönbség, az interneten sokszor betegesnek bélyegeznek, azonban ők ragaszkodnak hozzá, hogy szerelmesek egymásba.

38 év korkülönbség, de szerelemük igazi Fotó: Forrás: Pexels

Az óriási korkülönbség ellenére is valódi a szerelmük

Amikor az akkor 56 éves Gary megnyitott egy társkereső alkalmazást, és egy kacsintós emojit talált az üzenetei között, nem hitt a szemének. A brit férfi korábban már volt házas, és tréfásan még azt is bevallotta, hogy mindkét házassága csupán csak a zöldkártya miatt jött létre. Amikor azonban az akkor 18 éves Leah megtalálta őt, a pár gyorsan egymásba szeretett.

A pár akkor találkozott, amikor Gary Leah hazájában, a Fülöp-szigeteken élt. Gary kettős állampolgár: brit és amerikai, ami miatt egyesek azt feltételezték, hogy Leah a vízumhoz akarta felhasználni a kapcsolatot, a pár azonban ragaszkodik hozzá, hogy ez nem így volt.

Leah azonban nem volt teljesen őszinte új barátjával

Az elejétől fogva úgy tett, mintha kicsit idősebb lenne, és 21 évesnek vallotta magát. Amikor Gary megtudta az igazat, a románcuk már nagyon erős volt. Leah hangsúlyozza, hogy bármit is feltételezhetnek az emberek, a kapcsolatuk valódi szerelmi történet. Ennek ellenére a pár még mindig ítélkezéseknek van kitéve, mert az emberek azt feltételezik, hogy Leah csak a pénze miatt van a férfival.

Az első randijukra Leah kísérővel érkezett

A fiatal nő bevallotta, hogy félt a találkozótól, és édesanyja is aggódott, de elmondása szerint Gary nyugodt hozzáállása, amikor valaki mást is vitt az első találkozóra, megnyugtatta, és jó jelnek vélte. Gary elmondta, hogy Leah ártatlansága tette igazán vonzóvá, a férfi azt is elárulta, hogy Leah pont olyan ember, akit keresett a szerelemben.

Leah hazugsága akadályt jelentett a kapcsolatukban

Gary hangsúlyozta, hogy Leah fiatal kora nem volt vonzerejének fő tényezője, és nem zavarta volna, ha 20 évvel idősebb. A fiatal nő elmagyarázta, hogy nem hitte volna, hogy mostani férje találkozni akar vele, ha tudta volna, hogy csak 18 éves, de amikor Gary megtudta az igazat, aggódni kezdett, hogy nem tud majd bízni benne a hazugság miatt. Gary hozzátette, hogy mivel 12 évet élt Ázsiában Leah előtt, hozzászokott a nagy korkülönbséggel járó párokhoz, és szerinte az emberek, akik ellenzik a szerelmi történetüket, általában nem értékelik a kulturális különbségeket, mert nyugati szemszögből nézik a dolgokat.