Csöbör Katalin: Megakadályozzuk, hogy a borsodi emberek pénzét a háborúba vigyék!

A politikus hangsúlyozta: Borsodban nőtt fel, és 2010 óta immár ötödik alkalommal készül arra, hogy a Borsod megyei 1-es számú választókerület országgyűlési képviselője legyen. Mint mondta, nagyon büszke arra, hogy ezt a „kemény vidéket” képviselheti, ahol megtanulták: a sikerért háromszor annyit kell dolgozni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 11:48
fidesz Háborúellenes Gyűlés csöbör katalin pénz háború

Beszédében Miskolc fejlődését is kiemelte. Példaként említette a modern sportcélú épületkomplexumokat, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, amelynek világsztár-vendégei között Patrick Duffy és Claudia Cardinale is szerepelt, valamint a Kassáig vezető autópályát és az Y-hidat. Hozzátette: hamarosan új, sportcélú repülőtér is megnyílik a térségben - írja a Ripost.

Csöbör Katalin: Sorsod: Borsod / Fotó: MW

A kormánypárti politikus szerint 

a Fidesz továbbra is garantálja az édesanyák adómentességét, a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint megvédi a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott: nem engedik a nyugdíjak megadóztatását, az adóemeléseket, és azt sem, hogy „a borsodi emberek pénzét egy idegen háborúba vigyék”.

Felidézte a doni katasztrófa évfordulóját is, hangsúlyozva: a honvédek hősök és áldozatok voltak, és ma is hasonló veszély fenyeget, amelyet szerinte el kell kerülni.

Végül emlékeztetett arra, hogy eddig négyszer nyertek a választókerületben, és bízik benne, hogy ötödször is sikerrel járnak. 

A Fidesz a biztos választás

- zárta a beszédét.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
