Takács Péter a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen: Egy háborús pszichózis van Európában

A hatalmas tömeget formáló békepárti magyarok mellett Takács Péter egészségügyi államtitkár is ott volt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen. A Ripostnak úgy nyilatkozott, hogy minden ilyen támogató gesztus megerősítő a háborús pszichózissal szemben.

A Háborúellenes Gyűlés a háborús pszichózis elleni kiállás miatt fontos

„Nagy plusz energiát ad nekünk ez a támogatás” – Takács Péter a Háborúellenes Gyűlésen

Nem csupán a jelenlévők létszáma, hanem a támogató és bátorító hangulat miatt is kedves emlékként őrzik a kecskeméti Háborúellenes Gyűlést. Takács Péter egészségügyi államtitkár arról beszélt nekünk, hogy nem csupán Európában, hanem hazánkban is komoly ellenállással kell szembenéznie a kormánynak, ilyenkor pedig minden támogató gesztus és jó szó megerősítő lehet.

Egy háborús pszichózis van Nyugat-Európában és az összes minisztertanácsban,külügyminiszteri tanácsban, miniszterelnöki tanácsban nálunk az egészségügyi miniszterek tanácsában is egyfajta nyomás alá próbálnak minket helyezni és ez eszi az embert. De amikor ennyi minket támogató emberrel tudunk találkozni, kapunk egy kézfogást, egy vállveregetést és két szó biztatást, az nagyon nagy plusz energiát ad nekünk

– nyilatkozta a Ripostnak Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár sok politikushoz hasonlóan eddig mindegyik Háborúellenes Gyűlésen ott volt, a legnagyobbnak ígérkező szegedi gyűlésre is tervez menni.