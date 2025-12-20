RETRO RÁDIÓ

Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás

A neves színművész is a Hűborúellenes Gyűlésen tartózkodik. Sasvári Sándor évtizedek óta kíséri Orbán Viktort, szerinte ő a béke nagykövete.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 14:19
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor sasvári sándor

A szegedi Háborúellenes Gyűlés már kora reggel mozgásba hozta a napfény városát: hosszú sorok kígyóztak a helyszín környékén, és délelőtt 11-re  már több ezres tömeg gyűlt össze a csarnokban. Sasvári Sándor is eljött.

Sasvári Sándor
Sasvári Sándor Orbán Viktor békepárti politikájában hisz (Fotó: MW)

Sasvári Sándor mélyen megveti a háborút

 „Évtizedek óta kísérem Orbán Viktort, és kísérem figyelemmel a tevékenységét, amit a béke érdekében még erősebben hajt végre, igen eredményesen úgy érzem” – mondta majd hozzátette: 

Egyre többen jönnek rá, hogy ez az út az egyetlen, ami járható, semmiképpen nem szabad, hogy háborúba sodródjon Európa

– állapította meg.

Nem érti az Európai Unió politikáját

A színművész a nemzetközi döntéshozók politikáját is kritizálta: „Amit az Európai Unió vezetősége és a NATO-főtitkára próbál ráerőltetni az EU-s tagországokra az elképesztő, felháborító...” – fogalmazott Sasvári, majd a jelenlegi háborús helyzet váratlanságára hívta fel a figyelmet: „Egyáltalán az, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború, arra sem gondoltunk volna 6 évvel ezelőtt”.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Szeged megtelt a békepárti érdeklődőkkel (Fotó: MW)

Rengeteg szeretet veszi körül a HEGY rendezvényein Sasvári Sándort

Sasvári Sándor bízik abban, hogy a közeljövőben még hangsúlyosabb üzenetek hangzanak el a béke érdekében: „Bízom benne hogy karácsony előtt, ezen a Háborúellenes Gyűlésen még nyomatékosabbá fogja tenni a miniszterelnök úr, hogy kiállunk a háború mellett és csak a béke az egyetlen út”– fejtette ki. A rendezvény hangulatáról személyes élményeit is megosztotta: 

Jó arcok, jó emberek, vesznek körül, lépten-nyomon ölelgetnek fényképeznek, csodálatosak ezek az események

– mondta lelkesen. Sasvári végül hangsúlyozta, hogy a béke melletti kiállás az egyetlen járható út, és arra buzdított mindenkit, hogy még azok számára sem késő a felismerés, akik eddig más állásponton voltak, hiszen a béke ügyében mindannyiunknak közös a felelőssége. A Gyűlés pedig továbbra is zajlik, a résztvevők továbbra is élvezik a programokat és a közös jelenlétet, miközben a béke üzenete minden sarokban érezhető.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu