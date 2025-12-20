RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter szegedi gyűlésén pára lézengtek csak - Fotó

Deák Dániel ismét lebuktatta Magyar Pétert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 15:27
orbán viktor fidesz magyar péter deák dániel

Magyar Péter csupán pár száz lézengő előtt zárja az évet, miközben Orbán Viktor telt házas stadionban, több ezer ember előtt tartott rendezvényt Szegeden! Minderre Deák Dániel mutatott rá. Nagyon beszédes kép következik.

Alig akadtak páran, akik kíváncsiak voltak Magyar Péterre / Fotó: Máté Krisztián / metropol

Ez egy friss, 14:22-kor készült drónkép Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte. Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle! Ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem

- írta bejegyzésében Deák Dániel.

Magyar Péterék progresszív személyi jövedelemadózást vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozásokat, a családtámogatásokat megvágnák. Vagyis: megszorításokat vezetnének be. Nem csoda, hogy erre senki nem kíváncsi! 

- zárta sorait Deák Dániel.

