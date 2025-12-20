Magyar Péter szegedi gyűlésén pára lézengtek csak - Fotó

Ez egy friss, 14:22-kor készült drónkép Magyar Péter szegedi rendezvényéről, amely világosan mutatja: ez egy hatalmas kudarc Magyar Péter számára, látványosan kijött a Fidesz és a Tisza közötti különbség, a mai napot is egyértelműen Orbán Viktor nyerte. Magyar Péter tehát hiába vergődik és próbálkozik álhírekkel, az emberek nem kérnek belőle! Ahogy nem kérnek a Tisza-csomagból sem