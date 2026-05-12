Sydney van den Bosch háza sosem készül el? Így oldja a feszültséget a Szerencselány!
Egy ház felújítása vagy újjáépítése sosem feszültségmentes, pláne ha semmi sem halad a tervek szerint. Sydney van den Bosch háza már több mint egy éve készül, és még mindig nem látni, mikorra lesz kész!
Sydney van den Bosch még a legstresszesebb helyzetekben is igyekszik megtalálni azt az apró örömöt, amibe kapaszkodni lehet. Az egykori Szerencselány és férje több mint egy éve vágtak bele álmaik otthonának felújításába, ám a kezdeti lelkesedést hamar óriási csalódás követte. A munkálatok során ugyanis kiderült, hogy a házat eredetileg annyira rosszul építették meg, hogy szinte teljes egészében le kellett bontani, így a felújításból egyik pillanatról a másikra teljes építkezés lett.
Sydney van den Bosch gyereke érkezésére akart volna beköltözni
Sydney van den Bosch ekkor még próbálta a pozitív oldalát nézni a helyzetnek, hiszen úgy gondolta, legalább teljesen a saját elképzeléseik szerint épülhet újjá a házuk. Arra azonban még ő sem számított, hogy a falakat később ismét le kell bontani, mert a kivitelezés olyan silány minőségű volt, hogy már-már életveszélyessé vált az egész épület. Így a család gyakorlatilag újra visszakerült a startmezőre.
„Nagyon nehéz volt elfogadnom, hogy nem tudunk időben beköltözni. Most már nem merek semmit elkiabálni, de december 7-én töltöm be a harmincat, és titkon abban reménykedem, hogy a Mikulás meghozza nekem ajándékba a házunkat. Nyáron már álltak a falak, de azokat is le kellett bontani, mert a kivitelező olyan silány munkát végzett, hogy szinte életveszélyes lett” – mondta korábban Sydney van den Bosch építkezéséről a hot! magazinnak.
Sajnos azonban még most, öt hónappal később sem jutottak el odáig, hogy végre beköltözhessenek. Sydney számára az egyik legfájdalmasabb pillanat az volt, amikor el kellett fogadnia, hogy a kislányuk nem abba az otthonba érkezik majd, amelyet eredetileg neki álmodtak meg.
Most már ki merem jelenteni, hogy nem sikerült az, amit elterveztünk: bármennyire is szerettük volna, a kislányunk nem oda születik, ahová eredetileg akartuk
– nyilatkozta korábban a magazinnak.
Sydney van den Bosch háza még mindig nem készült el
Az elmúlt hónapokban ugyan folytatódtak a munkálatok, Sydney azonban továbbra sem adta fel. Sőt, igyekszik még türelmesebben és még pozitívabban hozzáállni az egész helyzethez. Közösségi oldalán rendszeresen megmutatja követőinek, hogyan áll az építkezés, és azt is, hogy a sok nehézség ellenére próbál örülni a legapróbb előrelépéseknek is. Pontosan ez történt a minap is.
„Nem fogjátok elhinni” – írta egyik, 24 óráig elérhető Instagram-történetében.
„Konyhánk még nincs… DE! Füvünk már van!” – írta a következő fotóhoz, amelyen valóban egy gyönyörű, frissen zöldellő füves kert látható.
Bár a hosszú hónapok óta tartó építkezés rengeteg türelmet és kitartást követel a családtól, Sydney történeteiből most már az is jól látszik, hogy a ház falai ismét állnak. A követői pedig abban reménykednek, hogy a sok nehézség és csalódás után hamarosan elérkezik az a szinte csodával határos pillanat, amikor Sydney, férje és kislányuk végre beköltözhetnek régóta várt álomotthonukba.
