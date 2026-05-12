„Volt, hogy egyszerűen nem tudtunk hazajutni” - teljes a káosz Terézvárosban

A Szondi utcai felújítás miatt már-már lehetetlenné vált a közlekedés a VI. kerület egyes részein. A Terézvárosban lakók szerint összevissza lezárások, rosszul kihelyezett táblák és indokolatlanul fenntartott parkolási tilalmak keserítik meg a mindennapokat, miközben sokszor még hazajutni sem tudnak autóval.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 16:45
Terézváros önkormányzat felújítás mobilitás káosz

Teljes a káosz a VI. kerületi Szondi utcában és környékén a Teréz körút és a Csengery utca közötti felújítás miatt. A Terézvárosban élők szerint „összevissza” lezárások, rosszul kihelyezett táblák és elhúzódó parkolási tilalmak nehezítik meg a mindennapokat. Többen azt állítják: sokszor indokolatlanul maradnak kint a tiltó táblák akkor is, amikor már nem folyik munka az adott szakaszon.

Terézváros
Lezárás Terézvárosban a Szondi utcában / Fotó: Kovács Dávid

Terézvárosban sokan hazajutni sem tudnak

A Szondi utca felújítása március végén indult el, az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok szakaszosan zajlanak, és akár őszig is eltarthatnak. A kivitelezés szervezetlensége miatt az ott lakók mindennapjai lehetetlenednek el. A környéken élő Ottília szerint például mostanra totális a káosz:

Nem reálisak az intézkedések. Olyan lezárásokat is képesek elrendelni, hogy egyszerűen nem tudunk hazajutni autóval.

– nyilatkozta Ottília a Metropolnak.

Ahogy mondja, a problémát nem maga a felújítás okozza, hanem az, ahogy a kerületvezetés a forgalomkorlátozásokat kezeli.

Sokszor teljesen indokolatlanul maradnak kint a parkolást tiltó táblák, miközben az adott szakaszon már semmi nem történik. Közben parkolóhely-hiány alakult ki. Az autóellenesség már eddig is erősen rányomta a bélyegét a hétköznapokra, de mostanra ez tarthatatlanná vált

 – fogalmazott Ottília.

A lezárás lehetetlenné teszi a közlekedést / Fotó: Kovács Dávid

A kerületvezetés autóellenesség most még inkább kiütközik

A Szondi utcai beruházás a Terézváros 2030 program része, az önkormányzat célja egy „élhetőbb, forgalom csillapítottabb” utcakép kialakítása. A tervek szerint nő a zöldfelület, új burkolatok készülnek, és a parkolási rendszert is átalakítják. A helyiek azonban úgy érzik, hogy a döntések túlságosan egyoldalúak. Eddig is érezhető volt a kerületvezetés autóellenessége, a felújítással pedig még nagyobb mértéket öltött.

Az a gond, hogy a vezetés mintha csak egy érdekközösség szempontjait venné figyelembe, miközben a kerületben nagyon különböző élethelyzetű emberek élnek. Egy jó vezetésnek egyensúlyt kellene teremtenie az eltérő igények között.

– mondta Ottília.

Az önkormányzat korábban azt közölte: a munkálatok során a parkolási rendszer is átalakul, és több kizárólagos lakossági parkolóhelyet alakítanak ki Terézvárosban. A környéken élők szerint viszont a felújítás miatt alapvető probléma lett a közlekedés és a mobilitás biztosítása is. 

"Totális a káosz!" / Fotó: Kovács Dávid

 Többen panaszkodnak arra, hogy estére gyakorlatilag lehetetlen parkolóhelyet találni, miközben a lezárások miatt az utcák átjárhatósága is kiszámíthatatlanná vált.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
