„Volt, hogy egyszerűen nem tudtunk hazajutni” - teljes a káosz Terézvárosban
A Szondi utcai felújítás miatt már-már lehetetlenné vált a közlekedés a VI. kerület egyes részein. A Terézvárosban lakók szerint összevissza lezárások, rosszul kihelyezett táblák és indokolatlanul fenntartott parkolási tilalmak keserítik meg a mindennapokat, miközben sokszor még hazajutni sem tudnak autóval.
Teljes a káosz a VI. kerületi Szondi utcában és környékén a Teréz körút és a Csengery utca közötti felújítás miatt. A Terézvárosban élők szerint „összevissza” lezárások, rosszul kihelyezett táblák és elhúzódó parkolási tilalmak nehezítik meg a mindennapokat. Többen azt állítják: sokszor indokolatlanul maradnak kint a tiltó táblák akkor is, amikor már nem folyik munka az adott szakaszon.
Terézvárosban sokan hazajutni sem tudnak
A Szondi utca felújítása március végén indult el, az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok szakaszosan zajlanak, és akár őszig is eltarthatnak. A kivitelezés szervezetlensége miatt az ott lakók mindennapjai lehetetlenednek el. A környéken élő Ottília szerint például mostanra totális a káosz:
Nem reálisak az intézkedések. Olyan lezárásokat is képesek elrendelni, hogy egyszerűen nem tudunk hazajutni autóval.
– nyilatkozta Ottília a Metropolnak.
Ahogy mondja, a problémát nem maga a felújítás okozza, hanem az, ahogy a kerületvezetés a forgalomkorlátozásokat kezeli.
Sokszor teljesen indokolatlanul maradnak kint a parkolást tiltó táblák, miközben az adott szakaszon már semmi nem történik. Közben parkolóhely-hiány alakult ki. Az autóellenesség már eddig is erősen rányomta a bélyegét a hétköznapokra, de mostanra ez tarthatatlanná vált
– fogalmazott Ottília.
A kerületvezetés autóellenesség most még inkább kiütközik
A Szondi utcai beruházás a Terézváros 2030 program része, az önkormányzat célja egy „élhetőbb, forgalom csillapítottabb” utcakép kialakítása. A tervek szerint nő a zöldfelület, új burkolatok készülnek, és a parkolási rendszert is átalakítják. A helyiek azonban úgy érzik, hogy a döntések túlságosan egyoldalúak. Eddig is érezhető volt a kerületvezetés autóellenessége, a felújítással pedig még nagyobb mértéket öltött.
Az a gond, hogy a vezetés mintha csak egy érdekközösség szempontjait venné figyelembe, miközben a kerületben nagyon különböző élethelyzetű emberek élnek. Egy jó vezetésnek egyensúlyt kellene teremtenie az eltérő igények között.
– mondta Ottília.
Az önkormányzat korábban azt közölte: a munkálatok során a parkolási rendszer is átalakul, és több kizárólagos lakossági parkolóhelyet alakítanak ki Terézvárosban. A környéken élők szerint viszont a felújítás miatt alapvető probléma lett a közlekedés és a mobilitás biztosítása is.
Többen panaszkodnak arra, hogy estére gyakorlatilag lehetetlen parkolóhelyet találni, miközben a lezárások miatt az utcák átjárhatósága is kiszámíthatatlanná vált.
