„Volt, hogy egyszerűen nem tudtunk hazajutni” - teljes a káosz Terézvárosban

Teljes a káosz a VI. kerületi Szondi utcában és környékén a Teréz körút és a Csengery utca közötti felújítás miatt. A Terézvárosban élők szerint „összevissza” lezárások, rosszul kihelyezett táblák és elhúzódó parkolási tilalmak nehezítik meg a mindennapokat. Többen azt állítják: sokszor indokolatlanul maradnak kint a tiltó táblák akkor is, amikor már nem folyik munka az adott szakaszon.

Lezárás Terézvárosban a Szondi utcában / Fotó: Kovács Dávid

Terézvárosban sokan hazajutni sem tudnak

A Szondi utca felújítása március végén indult el, az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok szakaszosan zajlanak, és akár őszig is eltarthatnak. A kivitelezés szervezetlensége miatt az ott lakók mindennapjai lehetetlenednek el. A környéken élő Ottília szerint például mostanra totális a káosz:

Nem reálisak az intézkedések. Olyan lezárásokat is képesek elrendelni, hogy egyszerűen nem tudunk hazajutni autóval.

– nyilatkozta Ottília a Metropolnak.

Ahogy mondja, a problémát nem maga a felújítás okozza, hanem az, ahogy a kerületvezetés a forgalomkorlátozásokat kezeli.

Sokszor teljesen indokolatlanul maradnak kint a parkolást tiltó táblák, miközben az adott szakaszon már semmi nem történik. Közben parkolóhely-hiány alakult ki. Az autóellenesség már eddig is erősen rányomta a bélyegét a hétköznapokra, de mostanra ez tarthatatlanná vált

– fogalmazott Ottília.

A lezárás lehetetlenné teszi a közlekedést / Fotó: Kovács Dávid

A kerületvezetés autóellenesség most még inkább kiütközik

A Szondi utcai beruházás a Terézváros 2030 program része, az önkormányzat célja egy „élhetőbb, forgalom csillapítottabb” utcakép kialakítása. A tervek szerint nő a zöldfelület, új burkolatok készülnek, és a parkolási rendszert is átalakítják. A helyiek azonban úgy érzik, hogy a döntések túlságosan egyoldalúak. Eddig is érezhető volt a kerületvezetés autóellenessége, a felújítással pedig még nagyobb mértéket öltött.

Az a gond, hogy a vezetés mintha csak egy érdekközösség szempontjait venné figyelembe, miközben a kerületben nagyon különböző élethelyzetű emberek élnek. Egy jó vezetésnek egyensúlyt kellene teremtenie az eltérő igények között.

– mondta Ottília.