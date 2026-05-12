Rod Stewart ismét nagypapa lesz: lánya egy kedves posztban osztotta meg az örömhírt

A 81 éves rocker hatalmas családja idén nyáron újabb családtaggal fog bővülni, mivel Rod Stewart és felesége, Penny Lancaster újabb unokára készülnek.

Újabb taggal bővül a 81 éves Rod Stewart hatalmas családja

A 38 éves énekesnő és modell, Ruby Stewart május 10-én, vasárnap Instagramon jelentette, hogy párjával, Jake Kalic-kal második közös gyermeküket várják. A kedves bejegyzésben látható, ahogy kétéves fiuk, Otis a kezében tartja a terhességi ultrahangfelvételt.

Nem tudtunk dönteni, mit vegyünk Otisnak a harmadik születésnapjára, ezért úgy döntöttünk, hogy egy testvér is elég lesz… a második Kalick baba augusztus elején érkezik…

– írta a bejegyzésében. Ruby és vőlegénye, Jake 2023 májusában köszöntötték a kis Otist, aki a rocker legidősebb unokája.

Rod Stewart még 1987-ben üdvözölte Ruby érkezését, akit korábbi barátnője, Kelly Emberg szült, és aki az első és egyetlen gyermeke volt a modellel. Ruby, az amerikai énekesnő, dalszerző és divatmodell a country-rock műfajban végzett munkájáról ismert, korábban a The Sisterhood nevű zenekar tagjaként, valamint szóló fellépéseiről. Ő Rod nyolc gyermeke közül az egyik, és köztudott, hogy jó viszonyban van féltestvéreivel.

Rodnak és Pennynek már négy unokájuk van: Rod fia, Liam tavaly márciusban üdvözölte második gyermekét, Elysie Skylar Stewartot. Rod többi unokája között van Otis, Louis (Liam fia) és Delilah (Kimberly lánya) is, számolt be róla a Daily Record.