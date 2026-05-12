Charlize Theron egy 26 évessel kavart? Intim titkairól vallott a híres színésznő

Két gyermekkel a háta mögött, még nem házasodott meg Charlize Theron, akinek a szívét nem olyan egyszerű meghódítani, mint azt az ember hinné. A hagyományos módszerek ugyanis nem válnak be be nála.

Kilenc éve egyedülálló Charlize Theron

A Mad Max sztárja már kilenc hosszú éve egyedülálló. A színésznő nemrég egy podcastben vendégeskedett, ahol kendőzetlenül beszélgetett intim titkairól. Vannak olyan dolgok, amik annak ellenére, hogy rendkívül népszerűek romantikus körökben, Charlize Theron-t azonban nem hogy nem indítják be, de egyenesen irtózik tőlük.

Korábban élete szerelmének nevezte Sean Pett-et, akivel mindezek ellenére 2015-ben véget ért a kapcsolata. Bár azóta szingli, de két gyermeke tökéletes ösztönzői voltak az évek során és így újra elkezdett randizni. Azt nem tudja azonban elképzelni, hogy együtt is éljen valakivel. A belső női erőről vallott és arról, miképpen lehet ágyba csalogatni őt.

Az 50 éves Charlize Theron tavaly mindenki legnagyobb meglepetésére egy 26 éves férfival bújt ágyba, ami bár fantasztikus volt a színésznő szerint, de állítja, rá nem jellemzőek az egyéjszakás kalandok. Összesen háromszor volt rá precedens az élte során. Hozzátette, hogy a negyvenes éveiben talált rá az intimitásban megélhető szabadságra.

Van, ami libidógyilkos számára

A Mad Max színésznője, elmondta, hogy mitől apad el a lelkesedése szexuális téren. A Life.hu szerint, Charlize Theron nem szereti, ha azt mondja valaki neki, hogy szeretkezni akar. Elmondása szerint ez határozatlanságot sugall, szerinte nem elég tettre kész a férfi.

Csak d**j meg!

- fogalmazott a podcastben.