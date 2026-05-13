Köllő Babett: Nem mindig érzem magam magabiztosnak

A színésznő nem mindig olyan magabiztos és erőtől teli, mint amilyennek mutatja magát. Mint minden ember, Köllő Babettet is elfogja néha a bizonytalanság érzése, de ezen képes felülkerekedni.

Köllő Babett pörgős személyiségéről és hatalmas mosolyáról ismert, de ahol mosoly van, ott a negatív gondolatok is időnként felüthetik a fejüket. A színésznő nem csak stílusikonként vésődött be az emberek emlékezetébe, de családanyaként is remekel és életbölcsességekben sem szűkölködik.

Köllő Babett most fontos dolgot osztott meg rajongóival közösségi oldalán.

Nem mindig érzem magam magabiztosnak

- tárulkozott ki.

Babett ennek ellenére sem adta fel sosem. „De megtanultam: az erő nem azt jelenti, hogy nincs benned bizonytalanság, hanem hogy mész tovább vele együtt is. A magabiztosság néha csak annyi, hogy ma sem adtam fel.”

A kommentszekciókban többen is megjegyezték, hogy pedig mennyire magabiztosnak látszik, annak ellenére, hogy néha az ellenkezője az igaz.