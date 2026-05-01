„Máris elhagytad a kislányod?” – Henry Kettner kőkemény üzenettel vágott vissza az őt támadóknak

Henry Kettner és gyönyörű párja, Kiss Rebeka élete nemrégiben gyökeresen megváltozott, amikor megszületett első közös gyermekük. A fiatal sztárpár boldogsága felhőtlennek tűnt, ám a népszerű vlogger most váratlanul útra kelt, ami azonnal elindította a pletykacunamit. De mi áll a hirtelen utazás hátterében, és hogyan reagált az édesapa a szívtelen vádakra?

Henry Kettner nem tűri a vádaskodást: elárulta az igazságot

A közösségi médiában futótűzként terjedt el a hír, hogy a sármos influenszer külföldre utazott, a kommentszekciók pedig azonnal felrobbantak.

Máris elhagytad a kislányod?

– tette fel a kérdést egy dühös követő, akinek szavait több százan lájkolták. Henry azonban, aki köztudottan rajongásig szereti a családját, nem hagyta annyiban a dolgot, és egy érzelmes, mégis határozott válaszban tisztázta a helyzetet.

A fiatal apuka leszögezte, hogy minden lépését a családja iránti felelősség vezérli. Ahelyett, hogy magyarázkodna, büszkén vállalja, éjt nappallá téve dolgozik azért, hogy szeretteinek semmiben ne kelljen hiányt szenvedniük. Henry Kettner válasza világos volt:

Soha az életben nem fogom elhagyni, éppen üzlet miatt vagyok úton, hogy az összes ugrálóvárat megkapja majd, amelyiket csak kéri.

Henry Kettner felesége magára maradt?

Míg Henry a tengerentúlon vagy éppen Európa valamelyik üzleti központjában tárgyal, addig sokan aggódni kezdtek Rebekáért. Egy újszülött mellett az első hónapok embert próbálóak, pláne segítség nélkül. Ám aki ismeri a párt, tudja, hogy köztük teljes az összhang és a bizalom. Rebeka mindenben támogatja kedvesét, hiszen tudja: ez az utazás nem a szórakozásról, hanem a közös jövőjük megalapozásáról szól.

A rosszindulatú megjegyzések ellenére a pár kapcsolata stabilabb, mint valaha. Henry pedig minden szabad percét a családjával tölti, és az utazásai után mindig várja, hogy újra karjában tarthassa a kislányát. Az influenszer szerint az apaság nem azt jelenti, hogy feladja a karrierjét, hanem azt, hogy még keményebben hajt a céljaiért.

Ugrálóvárak és egy üzleti birodalom

Kettner nem titkolt célja, hogy olyan egzisztenciát teremtsen, ahol a gyermeke vágyai nem ismernek határokat. Az a bizonyos „ugrálóvár” metafora tökéletesen leírja azt a gondoskodó attitűdöt, ami Henryt jellemzi. Az üzleti út sikereitől függhetnek a következő évek nagy beruházásai, így érthető, hogy miért volt ilyen sürgős az indulás.