„Máris elhagytad a kislányod?” – Henry Kettner kőkemény üzenettel vágott vissza az őt támadóknak
Hatalmas port kavart a népszerű influenszer legutóbbi bejelentkezése, amely után azonnal betámadták a kommentelők. Henry Kettner ugyanis alig pár héttel kislánya születése után repülőre ült, amivel kiverte a biztosítékot a követőinél.
Henry Kettner és gyönyörű párja, Kiss Rebeka élete nemrégiben gyökeresen megváltozott, amikor megszületett első közös gyermekük. A fiatal sztárpár boldogsága felhőtlennek tűnt, ám a népszerű vlogger most váratlanul útra kelt, ami azonnal elindította a pletykacunamit. De mi áll a hirtelen utazás hátterében, és hogyan reagált az édesapa a szívtelen vádakra?
Henry Kettner nem tűri a vádaskodást: elárulta az igazságot
A közösségi médiában futótűzként terjedt el a hír, hogy a sármos influenszer külföldre utazott, a kommentszekciók pedig azonnal felrobbantak.
Máris elhagytad a kislányod?
– tette fel a kérdést egy dühös követő, akinek szavait több százan lájkolták. Henry azonban, aki köztudottan rajongásig szereti a családját, nem hagyta annyiban a dolgot, és egy érzelmes, mégis határozott válaszban tisztázta a helyzetet.
A fiatal apuka leszögezte, hogy minden lépését a családja iránti felelősség vezérli. Ahelyett, hogy magyarázkodna, büszkén vállalja, éjt nappallá téve dolgozik azért, hogy szeretteinek semmiben ne kelljen hiányt szenvedniük. Henry Kettner válasza világos volt:
Soha az életben nem fogom elhagyni, éppen üzlet miatt vagyok úton, hogy az összes ugrálóvárat megkapja majd, amelyiket csak kéri.
Henry Kettner felesége magára maradt?
Míg Henry a tengerentúlon vagy éppen Európa valamelyik üzleti központjában tárgyal, addig sokan aggódni kezdtek Rebekáért. Egy újszülött mellett az első hónapok embert próbálóak, pláne segítség nélkül. Ám aki ismeri a párt, tudja, hogy köztük teljes az összhang és a bizalom. Rebeka mindenben támogatja kedvesét, hiszen tudja: ez az utazás nem a szórakozásról, hanem a közös jövőjük megalapozásáról szól.
A rosszindulatú megjegyzések ellenére a pár kapcsolata stabilabb, mint valaha. Henry pedig minden szabad percét a családjával tölti, és az utazásai után mindig várja, hogy újra karjában tarthassa a kislányát. Az influenszer szerint az apaság nem azt jelenti, hogy feladja a karrierjét, hanem azt, hogy még keményebben hajt a céljaiért.
Ugrálóvárak és egy üzleti birodalom
Kettner nem titkolt célja, hogy olyan egzisztenciát teremtsen, ahol a gyermeke vágyai nem ismernek határokat. Az a bizonyos „ugrálóvár” metafora tökéletesen leírja azt a gondoskodó attitűdöt, ami Henryt jellemzi. Az üzleti út sikereitől függhetnek a következő évek nagy beruházásai, így érthető, hogy miért volt ilyen sürgős az indulás.
A rajongók egy része azonban továbbra is szkeptikus. Sokan úgy vélik, az időt, amit most elszalaszt, soha nem kapja vissza. Henry viszont úgy látja, a példamutatás és a biztonság megteremtése az ő elsődleges feladata. A vita valószínűleg még napokig elhúzódik majd a neten, de egy biztos: Henry Kettner nem hagyja, hogy bárki is megkérdőjelezze az apai szeretetét.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre