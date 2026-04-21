„Nem tudom, sírjak vagy nevessek” – Henry Kettner és Rebeka kőkemény vallomása: 1 hónapos lett a pici!
Hatalmasat fordult a világ az ország egyik legnépszerűbb álompárjával, mióta bővült a családjuk. Henry Kettner és gyönyörű párja, Kiss Rebeka egy hónappal ezelőtt vált szülővé, a kezdeti eufóriát pedig hamar felváltotta a kőkemény valóság és a kialvatlanság.
Henry Kettner, a hazai YouTube-szcéna egyik legmeghatározóbb alakja és kedvese, Kiss Rebeka példás őszinteséggel beszélt követőinek a szülővé válás rögös útjáról. Bár a rajongók csak a legcukibb fotókat látják, a színfalak mögött bizony náluk is vannak mélypontok, sírás és végtelen fáradtság. Ebben a cikkben összefoglaltuk, hogyan küzd meg a népszerű vlogger és párja az újdonsült szülői szerep minden édes-bús pillanatával.
Henry Kettner és a „robotüzemmód”: Amikor még minden új
Az első hetek minden pár számára sokkolóak, és Henryék sem szépítették a helyzetet. Az a fajta kimerültség, amit egy újszülött hoz a házba, semmihez sem fogható. Rebeka például meglepő őszinteséggel vallott a kezdeti félelmeiről.
Az első két hét nehéz volt, több éjszakai ébredés is volt. Olyanok voltunk, mint egy robot, akinek adtak valamit, amit életben kell tartani. Szóval az első két hét nehéz volt, de utána könnyebb lett. Az éjszakákra nem emlékszem, arra emlékszem, amikor jött a sötét, akkor kicsit besz*rtam, hogy mi lesz este
– emlékezett vissza Rebeka a videóban.
Alvásmegvonás és feszültség: Miért „utálja” Rebeka a párját?
A baba körüli teendők során gyakori konfliktusforrás, hogy ki mennyit tud pihenni. Henry szerencsés alkat, mélyen alszik, ami – érthető módon – néha kiváltja a kimerült édesanya irigykedő haragját. A humor azonban még a legnehezebb pillanatokon is átsegíti őket.
Én jókat alszom. És ezért utál Rebeka, és valami másba mindig beleköt. Nézi az alvásomat, és én ilyen 90 százalékokat alszom. Szerintem azért, mert elfáradok én is napközben, sokkal mélyebbeket alszom így. Rebeka meg csak annyit mond mindig: Hú de jó!
– mesélte nevetve Henry, utalva a kisebb családi súrlódásokra.
Az érem másik oldala: „Imád élni!”
Bár az esték embert próbálóak, a nappalok mindenért kárpótolják a fiatal szülőket. A kislányuk életigenlése és mosolya adja nekik azt az extra energiát, ami segít átvészelni a 0-24-es szolgálatot, még akkor is, ha jelenleg az anyuka a nagy kedvence a picinek.
Napközben nyugodt egyébként, napközben játszik, imádja a fényt, imád élni. Látszik, hogy imád élni. Viszont este, hat, hét után nem tudom, hogy most sírjak, vagy nevessek. Ré, most a kedvenc, mert még ott a cici. Szóval, egyelőre anya a kedvenc, de mosolyog rám is, bár állítólag ez csak reflex, ugye
– fejtette ki Henry, aki alig várja, hogy ő is „főhőssé” váljon a kislánya szemében.
Pénzkeresés és pelenkázás, avagy a kőkemény valóság
Henry és Rebeka élete egy hónapos kislányuk körül forog éjjel nappal. A vlogger őszintén beszélt arról, hogy az apai felelősség mellett a családfői szerep – a munka és a megélhetés biztosítása – milyen hatalmas súlyt helyez a vállára.
Én nem gondoltam, hogy ennyire fárasztó lesz, úgy gondoltam, hogy mikor alszik, akkor én is csinálom a dolgom. Behozom a lemaradást, dehát, ha a baba alszik, akkor tologatni kell. Mert ha megállunk, felébred, nincs ilyen, hogy kicsit pihenek. Sokat hallgattam, hogy átalakul az élet, ha jön a baba, eddig a kis kettes életünk volt a fontos. Most viszont minden az egyhónapos kisbaba körül forog
– mondta Henry a legújabb YouTube-videójában.
Ez egy teljes 0-24 állású munkakör. Én megyek ide-oda minden nap, de ha hazaérek, nem ledőlök, hiszen akkor Rének jól esik leadni egy picit a babát. De nem panaszkodom, félre ne értsétek! Vannak sokkal nehezebb helyzetek is. De ha az egészet egyben nézzük, hogy: pénzt is kell keresni, dolgozni is kell, élni kell, az nehéz.
A rajongók imádják a pár kendőzetlen stílusát, hiszen Henry és Rebeka példája megmutatja: hiába a hírnév, a szülői lét kihívásai előtt bizony mindenki egyenlő.
