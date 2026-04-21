„Nem tudom, sírjak vagy nevessek” – Henry Kettner és Rebeka kőkemény vallomása: 1 hónapos lett a pici!

Henry Kettner, a hazai YouTube-szcéna egyik legmeghatározóbb alakja és kedvese, Kiss Rebeka példás őszinteséggel beszélt követőinek a szülővé válás rögös útjáról. Bár a rajongók csak a legcukibb fotókat látják, a színfalak mögött bizony náluk is vannak mélypontok, sírás és végtelen fáradtság. Ebben a cikkben összefoglaltuk, hogyan küzd meg a népszerű vlogger és párja az újdonsült szülői szerep minden édes-bús pillanatával.

Henry Kettner kislánya felforgatta a mindennapokat (Fotó: Kiss Rebeka Instagram-oldala)

Henry Kettner és a „robotüzemmód”: Amikor még minden új

Az első hetek minden pár számára sokkolóak, és Henryék sem szépítették a helyzetet. Az a fajta kimerültség, amit egy újszülött hoz a házba, semmihez sem fogható. Rebeka például meglepő őszinteséggel vallott a kezdeti félelmeiről.

Az első két hét nehéz volt, több éjszakai ébredés is volt. Olyanok voltunk, mint egy robot, akinek adtak valamit, amit életben kell tartani. Szóval az első két hét nehéz volt, de utána könnyebb lett. Az éjszakákra nem emlékszem, arra emlékszem, amikor jött a sötét, akkor kicsit besz*rtam, hogy mi lesz este

– emlékezett vissza Rebeka a videóban.

Alvásmegvonás és feszültség: Miért „utálja” Rebeka a párját?

A baba körüli teendők során gyakori konfliktusforrás, hogy ki mennyit tud pihenni. Henry szerencsés alkat, mélyen alszik, ami – érthető módon – néha kiváltja a kimerült édesanya irigykedő haragját. A humor azonban még a legnehezebb pillanatokon is átsegíti őket.

Én jókat alszom. És ezért utál Rebeka, és valami másba mindig beleköt. Nézi az alvásomat, és én ilyen 90 százalékokat alszom. Szerintem azért, mert elfáradok én is napközben, sokkal mélyebbeket alszom így. Rebeka meg csak annyit mond mindig: Hú de jó!

– mesélte nevetve Henry, utalva a kisebb családi súrlódásokra.

Henry Kettner párja is megszólalt az első hónap szépségeiről és nehézségeiről (Fotó: Henry Kettner Instagram)

Az érem másik oldala: „Imád élni!”

Bár az esték embert próbálóak, a nappalok mindenért kárpótolják a fiatal szülőket. A kislányuk életigenlése és mosolya adja nekik azt az extra energiát, ami segít átvészelni a 0-24-es szolgálatot, még akkor is, ha jelenleg az anyuka a nagy kedvence a picinek.

Napközben nyugodt egyébként, napközben játszik, imádja a fényt, imád élni. Látszik, hogy imád élni. Viszont este, hat, hét után nem tudom, hogy most sírjak, vagy nevessek. Ré, most a kedvenc, mert még ott a cici. Szóval, egyelőre anya a kedvenc, de mosolyog rám is, bár állítólag ez csak reflex, ugye

– fejtette ki Henry, aki alig várja, hogy ő is „főhőssé” váljon a kislánya szemében.