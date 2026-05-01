Barbinek Paula betegségéről vallott: „Addig hajtom magam, amíg teljesen kipukkadok és zokogok”

Tallós Rita és Barbinek Paula az Ázsia Expressz 2025-ös évadában versenyeztek együtt, ahol végül a 2. helyet sikerült megszerezniük. Az anya-lánya párost a tévénézők közül sokan ekkor ismerhették meg igazán, legalábbis azt hitték. De Paula nem sokkal a műsor vége után bejelentette, hogy autizmussal diagnosztizálták, ami sok érzést és nehézséget megmagyarázott az életében. A színésznő még most is, napi szinten fejlődik abban, hogy megtanulja kezelni ezt a spektrumzavart, ami nem megy mindig tökéletesen. Most ennek árnyoldalairól, és a nehéz napjairól vallott.

Barbinek Paula Tallós Rita oldalán szerepelt az Ázsia Expressz 6. évadában, ami után nem sokkal megtudta, hogy autista (Fotó: Mediaworks archívum)

Barbinek Paula autizmusa mellett az ADHD-val is küzd, amik kettősét a AuDHD-nak is nevezik. Emiatt pedig a színésznő olykor hajlamos túlvállalni magát, ami akár sérülésekhez is vezethet a mindennapjaiban.

„Fél éve diagnosztizáltak az autizmussal és azóta gyógyszert szedek, terápiára járok, de közben ott az ADHD is, és így egyben sokszor nem tudom felmérni, hogy mikor mennyi erőm van. Most fogok diplomázni a Metropolitan Egyetemen, televíziós szakon, amihez csinálom a diplomafilmemet épp erről a témáról, emellett előadások is vannak, és van olyan hét, amikor túlvállalom magam” – kezdte őszintén.

Ilyenkor viszont nem érzékelem, hogy ez most mennyire sok vagy az lesz, csak utólag. A múlt hét is ilyen volt, hogy nagyon sok program volt, és mindet megcsináltam, ami egy sima idegrendszerrel is kihívás lenne, de egy érzékennyel pláne. Ezért az egyik előadáson már nagyon fáradt voltam, így a beállásnál rosszul támaszkodtam a vállamra, ami miatt tiszta kék-zöld folt lett, aztán véletlenül rosszul ültem a dobogóra, és akkor meg a farokcsontomra estem rá, mert nem tudtam figyelni annyira, és elcsúsztak a dolgok

– mesélte Paula.

Barbinek Paula édesanyja sokat segít abban, hogy megbirkózzon a mindennapok nehézségeivel (Fotó: TV2)

Barbinek Paula családja nagyon támogató

A színésznő arról is mesélt lapunknak, hogy a fizikai nehézségek mellett a lelki terhekkel is meg kellett küzdenie mostanában, ebben szerencsére a családja és a terapeutája is segít neki.

Azóta szerencsére jobban vagyok, mert ilyenkor mindig ki kell pihennem magam, és rendbe jönnek a dolgok. Csak azon dolgozom, hogy ne legyen az, hogy addig hajtom magam, amíg teljesen kipukkadok, kifáradok és zokogok. Viszont számomra kicsit olyan, mintha nem létezne az idő, nem tudom érzékelni. Próbálom figyelni magam, érzékelni azt, ami körülöttem van, de akkor is úgy érzem, hogy ezt még ki kell bírnom, akár összeszorított foggal is

– vallotta be őszintén.