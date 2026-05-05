Ázsia Expressz: üzentek a műsor sztárjai az idén érettségizőknek

Jöttek, láttak és győztek! A Bódi tesók, azaz Bódi Megyer és Bódi Hunor motivációs tréner, a 2025-ös Ázsia Expressz győztes párosa a közösségi oldalán üzent az idén érettségizőknek. A héten hétfőn magyarból, kedden matematikából írásbeliztek, szerdán történelemből, csütörtökön angolból, pénteken németből vizsgáznak a 2026-os érettségi résztvevői.

A 2025-ös Ázsia Expressz győztesei a Bódi tesók: Megyer és Hunor üzent az érettségizőknek

Sok sikert a holnap érettségizőknek! Ha nekünk sikerült, nektek is fog! Hajrá!

– írták a motivációs könyveikről és előadásaikról is ismert fiúk az Instagram-oldalukra. Megyer és Hunor a saját érettségi-fotóját is mellékelte – 2014. május 5-éről!