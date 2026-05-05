Csak a legjobbak mennek át: kifogna rajtad a matek érettségi?

A héten ellepik az országot az öltönyös és elegáns fiatalok, akik könyvekkel, jegyzetekkel a kezükben próbálják még az utolsó percekben is átnézni a jegyzeteket, felkészülni az érettségire. Sokan az elmúlt évek feladatsoraiból gyakoroltak, mivel azok adják a legjobb képet arról, mire lehet számítani. A keddi megmérettetés központjában a matek érettségi.

Matek érettségi: a régi érettségi feladatokkal gyakorolnak a diákok

A diákok többsége már nem az új anyagokkal próbálkozik, hanem régi érettségi feladatokat oldanak meg újra és újra. Sokan kidolgozott tételeket ismételnek, online segédleteket és videókat néznek, de csoportokban közös gyakorlás még mindig is népszerű. A diákok vallják, a lényeg az, hogy rutinszerűen tudják megoldani a feladatokat. A tanárok egyetértenek, hogy nem az újdonság a kulcs: az érettségi nem a meglepetésekről szól, hanem az alkalmazásról. Szerintük a feladatok az alapokra épülnek, a logikus gondolkodást vizsgálják és a rutin használatát kérik számon. Így a nagy vizsgák előtt álló gimnazisták gyakorlása jó irányban halad, hiszen a tanáraik szerint is, akik az elmúlt évek feladatait megértették, azoknak nem lesznek idegenek az idei feladatsorok sem. A héten magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol-, és német nyelv írásbeli vizsgákat tesznek a diákok.

Az érettségi továbbra is az egyik legfontosabb mérföldkő a diákok életében. Bár a feladatok évről évre hasonló logikát követnek, a készülés intenzitása és a vizsga előtti izgalom mit sem változott, ezért a stressz, ismétlés és utolsó pillanatos tanulás jellemzi ezt az időszakot. A diákok többsége az utolsó napokban még intenzíven tanul, sokan pedig bevallják: a legnagyobb ellenség nem a feladat, hanem a stressz. A vizsgaidőszak hangulata így évről évre ugyanaz: könyvek a padokon, feszülten ismétlő csoportok és az örök kérdés: „vajon ez elég lesz?

Összeszedtük pár matematika érettségi kérdést az elmúlt évekből. Teszteld magad, hogy te átmennél-e?