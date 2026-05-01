RETRO RÁDIÓ

Nagy művek, híres sorok: te le tudnál érettségizni magyarból? – Kvíz

Tíz ismert idézettel teheted próbára az irodalmi memóriád már most. Hétfőn magyar nyelv és irodalommal indul az érettségi, akkor már élesben!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 14:30
Hétfőn, május 4-én magyar nyelv és irodalommal indul a 2026-os május–júniusi érettségi időszak, vagyis az első nagy próbatétel rögtön az olvasás, a szövegértés és az irodalmi tájékozottság terén vár a vizsgázókra.

Érettségiző diákok
Május 4-én, hétfőn kezdődik a magyar érettségi írásbeli Fotó:  Mediaworks archívum 

Érettségire fel! Teszteld velünk a tudásod!

Ilyenkor különösen jól jön minden olyan feladat a diákoknak és az értük aggódó szülőknek is, amely tankönyvi oldalak helyett gyorsan megmutatja, mennyire biztosan ismerik fel a nagy műveket. Ez a kvíz pontosan ilyen: egyszerre méri az olvasottságot, a szerzőkhöz kötődő jellegzetes stílust és azokat az alapműveket, amelyek az irodalom órákon évek óta visszatérnek. Egy jól összeállított irodalmi kvíz nem helyettesíti a felkészülést, de segíthet ráhangolódni az érettségire. Petőfi, Arany, Ady, József Attila vagy Shakespeare sorai nemcsak tananyagként fontosak. Most kiderül, mennyire működik az irodalmi memória a vizsga előtti hajrában!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. „Talpra magyar, hí a haza! / Itt az idő, most vagy soha!”
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;”
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. „Be van fejezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen.”
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. „Föl-földobott kő, földedre hullva, / Kicsi országom, újra meg újra”
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. „Az ember végül homokos, / szomorú, vizes síkra ér”
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. „Kelj fel és menj / Ninivébe, kiálts a Város ellen!”
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. „Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád. / Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam a munkát.”
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.”
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. „Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos…”
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. „Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt…”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
