Nagy művek, híres sorok: te le tudnál érettségizni magyarból? – Kvíz
Tíz ismert idézettel teheted próbára az irodalmi memóriád már most. Hétfőn magyar nyelv és irodalommal indul az érettségi, akkor már élesben!
Hétfőn, május 4-én magyar nyelv és irodalommal indul a 2026-os május–júniusi érettségi időszak, vagyis az első nagy próbatétel rögtön az olvasás, a szövegértés és az irodalmi tájékozottság terén vár a vizsgázókra.
Érettségire fel! Teszteld velünk a tudásod!
Ilyenkor különösen jól jön minden olyan feladat a diákoknak és az értük aggódó szülőknek is, amely tankönyvi oldalak helyett gyorsan megmutatja, mennyire biztosan ismerik fel a nagy műveket. Ez a kvíz pontosan ilyen: egyszerre méri az olvasottságot, a szerzőkhöz kötődő jellegzetes stílust és azokat az alapműveket, amelyek az irodalom órákon évek óta visszatérnek. Egy jól összeállított irodalmi kvíz nem helyettesíti a felkészülést, de segíthet ráhangolódni az érettségire. Petőfi, Arany, Ady, József Attila vagy Shakespeare sorai nemcsak tananyagként fontosak. Most kiderül, mennyire működik az irodalmi memória a vizsga előtti hajrában!
1. „Talpra magyar, hí a haza! / Itt az idő, most vagy soha!”
2. „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;”
3. „Be van fejezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen.”
4. „Föl-földobott kő, földedre hullva, / Kicsi országom, újra meg újra”
5. „Az ember végül homokos, / szomorú, vizes síkra ér”
6. „Kelj fel és menj / Ninivébe, kiálts a Város ellen!”
7. „Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád. / Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam a munkát.”
8. „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.”
9. „Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos…”
10. „Amikor egy reggel Gregor Samsa nyugtalan álmából felébredt…”
