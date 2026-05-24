Anne Hathaway kitálalt betegségéről: egy évtizeden át vak volt egyik szemére

Anne Hathaway most először beszél nyíltan látásproblémáiról.

Anne Hathaway szürkehályoggal élt együtt éveken át. Fotó: Lev Radin

Április 22-én, a The New York Times Popcast című műsorában Az ördög Pradát visel 2. 43 éves színésznője elárulta Jon Caramanica és Joe Coscarelli műsorvezetőknek, hogy egy évtizedig legálisan vak volt az egyik szemére. „Ez talán túl sok információ” – tréfálkozott, mielőtt megosztotta történetét.

Anne Hathaway: „Tíz évig félig vak voltam”

Hathaway elmondása szerint 30 és 40 éves kora között korai szürkehályogja volt, amelyet a szemlencse elhomályosulásaként írnak le. A betegek számára ez olyan mintha egy bepárásodott ablakon néznének át folyamatosan. Ez megnehezítheti az olvasást, az éjszakai autóvezetést, de még az arckifejezések látását is.

A színésznő esetében az állapota annyira befolyásolta a látását, hogy gyakorlatilag legálisan megvakult a bal szememre, és komoly stresszt okozott neki. „Végül műtétre került sor” – mesélte. „És nem is vettem észre, mennyire rosszra fordult a helyzet, amíg végre nem láttam teljesen tisztán.”

Hathaway elárulta, hogy a műtét óta teljesen megnyugodott, és észre sem vette egy ideig mennyire megterhelő volt a betegség.

„Nagyra értékelem a látást, mert szó szerint úgy érzem, minden nap felébredek és látok minden, ez egy csoda” – folytatta a színésznő.

Valójában arra gondolok, hogy "Ó, két generációval ezelőtt ez nem lett volna lehetséges valakinek, mint én." Szóval, nagyon kötődöm ehhez a fajta csodához

- idézte szavait a People.