Zac Efron kitálalt egyetlen szabályáról az izmos testhez

Gondolkodtál már azon, hogy hogyan érte el a High School Musical sztárja a kifaragott fizikumát? Zac Efron most lerántja a leplet a titkáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 12:30
A hollywoodi sztár a Pardon My Take podcastban elárulta néhány egészségügyi titkát. Az első az étkezési rutinjára vonatkozott, amelyet azért követ, hogy formában maradjon, és ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mint pusztán a kalóriák csökkentése. Zac Efron most részletesen beszámolt, mi segített neki eljutni idáig.

A képen Zac Efron látható
Zac Efron elárulta kinézetének titkát Fotó: FAMA / NORTHFOTO

Vége a titoknak, emiatt néz ki ilyen jól Zac Efron teste

A 38 éves színész elárulta a műsorban, azt az egyetlen szabályt, amit követ: 12 órán át egyáltalán nem eszik egy falatot sem. Zac Efron elmondta, hogy ez az jelenti, hogy aznap este 7 óra körül fogyasztja el az utolsó étkezését, és másnap reggelig csak vizet iszik.

A High School Musical színésze azt is elmondta, hogy hosszabb böjtölési időszakokat is beépít a rutinjába, hozzátéve, hogy hetente egyszer vagy kéthetente egyszer egy teljes napig böjtöl:

„Nem azért eszem nagy mennyiségű fehérjét, mert az egészséges vagy ilyesmi, hanem azért, mert van 12 óra, amikor nem szabad enni a nap folyamán. Az éjszakai alvási ciklus alatt, tegyük fel, hogy 19 órakor vacsorázol, a szervezetedben vízen kívül semmi más nem lehet. Ezt követően hetente egyszer vagy kéthetente egyszer egy teljes napos böjtöt kell tartanod” - nyilatkozta Zac Efron.

Ez a rutin nagyban hasonlít az időszakos böjt egyik formájához, amely az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert. A Harvard Health Publishing szerint ez az étkezési minta az evés és a böjt időszakai között váltakozik. A kutatások kimutatták, hogy az időszakos böjt segíthet a testsúly szabályozásában és az anyagcsere egészségének megőrzésében. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy az eredmények attól függően változhatnak, hogy hogyan alkalmazzák a böjtöt. A British Dietetic Association szerint egyesek túlságosan sokat esznek az étkezési időszakokban, ami semlegesítheti az esetleges előnyöket.

Még maga Zac Efron is óva intett mindenkit a böjtölésen kívüli időszakokban való túlevésről. Elmondta, hogy nem tanácsos rövid idő alatt túl sokat enni, például néhány óra alatt több ezer kalóriát fogyasztani. A színész kiemelte az étrend egyensúlyának fontosságát is. Javasolta, hogy rendszeresen fogyasszuk egyszerű, egészségesebb ételeket, például salátákat.

A táplálkozási szakértők szerint a következetesség a kulcs minden étrend esetében. Az időszakos böjt nem mindenki számára megfelelő, különösen azok számára nem, akik bizonyos egészségügyi problémákkal küzdenek. Bár Zac Efron módszere neki bevált, a szakértők hangsúlyozzák, hogy nincs olyan megoldás, amely mindenkinek egyformán megfelelne - számolt be róla a Mirror.


 

 

 

