Young G Béci: „Ha Magyar Péter nyerne áprilisban, ukrán párti kormányt alakítana”

Április 12-én sorsdöntő választást tartanak Magyarországon. A tét óriási, ezért is gondolják sokan úgy, hogy elmondják véleményüket a választásokkal kapcsolatban. Young G Béci is beállt a sorba, aki már korábban is felszólalt több közéleti kérdésben. Akkor a baloldali trollok nagyon betámadták, és még Molnár Áronnak is volt egy-két szava hozzá. Béci ezeket akkor sem hagyta szó nélkül, és arra is rájött a támadások kapcsán, nem szeretne egy ennyire agresszív országban élni, amit a Tisza irányít.

Young G Béci Orbán Viktort és a Fideszt támogatja 12-én (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci a követőihez szólt

Ti is láthattátok, hogy rengetegen álltak belém az elmúlt hónapokban, csak azért, mert el mertem mondani a véleményemet fontos közéleti kérdésekben. Szerintetek ez rendben van? Elmondja valaki a gondolatait, az álláspontját, akár a háborúval vagy a benzinárakkal kapcsolatban és ezért nekiesnek a tiszások? Ők beszélnek arról, hogy diktatúra van? Álljunk már meg, de komolyan!

– mondta videójában a rapper, akinek szavait a Bors idézte.

Az ellenzék oldalán pedig sorra robbannak ki az újabb botrányok, amik miatt Béci alkalmatlannak tartja Magyar Pétert egy ország vezetésére. Ezzel nincs egyedül a korábbi tévésztár, mivel többen kritizálták már a baloldali pártot. „Milyen világ lenne itt, ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök? Én ezt nem szeretném tudni. Nem akarok dupla árat fizetni a benzinért, belesodródni egy háborúba, amihez semmi közöm. Ha Magyar Péter nyerne áprilisban, ukrán párti kormányt alakítana. Ennek a csávónak szurkol Zelenszkijtől kezdve mindenki, aki az orosz-ukrán háború folytatásában érdekelt” – szögezte le Young G Béci.

Az elmúlt idők legfontosabb választása következik

A véleményemet most még szabadon mondhatom el és szeretném, ha ez így is maradna. Ezért én áprilisban biztos, hogy a miniszterelnököt és egy békés, biztonságos jövőt támogatok. Dönts te is jól!

– jegyezte meg videója végén a rapper.

Április 12-én tehát az ország és a magyar emberek jövőjéről kell dönteni. Béke vagy háború?