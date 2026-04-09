Kis Grófo keményen kiosztotta Magyar Pétert

Magyar Péter ismét bebizonyította, hogy átveri a követőtáborát, mivel egy újabb hangfelvételén ellent mond mindennek, amit kifelé kommunikál. „G*ci nagy háború lesz” - mondja a Tisza Párt elnöke. A felháborító mondat futótűzként terjedt szét a sajtóban, amire most a mulatós zene egyik legnagyobb alakja, Kis Grófo is reagált – írja a Bors.

Kis Grófo elárulta, kit támogat a mostani országgyűlési választásokon (Fotó: Török Gergely)

Kis Grófo keményen beleszállt a botrányhős politikusba

Az énekes eddig sem titkolta, hogy milyen értékrendet képvisel, mivel korábban többször felszólalt a magyar kormány mellett.

A népnek azt mondja, nincs háború, de valójában kiderül a felvételből, hogy ge*i nagy háború lesz! Őszinte vagyok, én a biztosra megyek, az pedig nem más, mint Orbán Viktor és a Fidesz kormány, mert csak is így érzem magam biztonságban és a családom is! Illetve annyit még mellé szeretnék tenni, hogy trágár szavakat nem illik használni még politikusnak sem. A beszéd elárulja az embert, megmutatja gyengeségeit vagy éppen értékét

— írta közösségi oldalán Kis Grófo.

Az énekes ezzel a bejegyzésével azt is letisztázta, hogy kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett a vasárnapi választásokon. Április 12-én óriási lesz a tét, mivel a béke és a háború pártjai állnak majd egymással szemben. A magyar emberek sorsa a saját kezükben van, amivel elkerülhetik azt, hogy Magyarország belesodródjon egy olyan háborúba, amihez semmi köze sincsen.