Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Kis Grófo keményen kiosztotta Magyar Pétert

Csütörtökön újabb hangfelvétel látott napvilágot, amin Magyar Péter, akkori barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélget. Az elhangzott mondatokra Kis Grófo is reagált.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 19:08
Kis Grófo Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter ismét bebizonyította, hogy átveri a követőtáborát, mivel egy újabb hangfelvételén ellent mond mindennek, amit kifelé kommunikál. „G*ci nagy háború lesz” - mondja a Tisza Párt elnöke. A felháborító mondat futótűzként terjedt szét a sajtóban, amire most a mulatós zene egyik legnagyobb alakja, Kis Grófo is reagált – írja a Bors.

20251221_Budapest_Nótár Mary És Kis Grófo Forgatás_TG (14)
Kis Grófo elárulta, kit támogat a mostani országgyűlési választásokon (Fotó: Török Gergely)

Kis Grófo keményen beleszállt a botrányhős politikusba

Az énekes eddig sem titkolta, hogy milyen értékrendet képvisel, mivel korábban többször felszólalt a magyar kormány mellett.

A népnek azt mondja, nincs háború, de valójában kiderül a felvételből, hogy ge*i nagy háború lesz! Őszinte vagyok, én a biztosra megyek, az pedig nem más, mint Orbán Viktor és a Fidesz kormány, mert csak is így érzem magam biztonságban és a családom is!  Illetve annyit még mellé szeretnék tenni, hogy trágár szavakat nem illik használni még politikusnak sem. A beszéd elárulja az embert, megmutatja gyengeségeit vagy éppen értékét

—  írta közösségi oldalán Kis Grófo.

Az énekes ezzel a bejegyzésével azt is letisztázta, hogy kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett a vasárnapi választásokon. Április 12-én óriási lesz a tét, mivel a béke és a háború pártjai állnak majd egymással szemben. A magyar emberek sorsa a saját kezükben van, amivel elkerülhetik azt, hogy Magyarország belesodródjon egy olyan háborúba, amihez semmi köze sincsen.

 

