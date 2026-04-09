Gróf Dávid elárulta, kire fog szavazni április 12-én
Sorsdöntő országgyűlési választás lesz Magyarországon három nap múlva. Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa elmondta, hova fogja húzni az x-et.
Már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, ki nyeri a 2026-os választásokat. A napokban egyre többen szólalnak fel Orbán Viktor és a Fidesz mellett, akiknek sorába most Gróf Dávid is csatlakozott. A magyar kapus lapunknak kiemelte, hogy édesapaként és sportolóként is fontosnak tartja, hogy a jelenlegi kormánypárt maradjon Magyarország élén – írja a Bors.
Gróf Dávid Orbán Viktort és a Fideszt támogatja
Számomra teljesen egyértelmű, hogy a béke mellett állok. Szeretném a kislányomat egy békés, boldog országban felnevelni. Ráadásul sportolóként pontosan tudom, hogy 16 év alatt mennyit kaptunk a kormánytól, ezért nekem egyáltalán nem kérdés, hogy kire teszem le a voksomat április 12-én
– mondta lapunknak a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa.
Gróf Dávid korábban a magyar kormány által szervezett Békemeneten is részt vett és az első sorban járta végig Budapest utcáit. „Úgy érzem, hogy ez a kötelességem, és az egész családunk ebben hisz, hogy ki kell állni a béke mellett” - mondta a rendezvényen a labdarúgó.
Április 12-e fontos nap a magyar embereknek
Hosszú ideje a közbeszéd legfontosabb témája 2026. április 12. De vajon miért? Az ellenzék agresszív légkört teremtett, és óriási a megosztottság a társadalomban. Magyar Péter megjelenésével a népharag is kialakult, mivel beszédeiben csak az uszítás és az gyűlöletkeltés áll a középpontban. Ezért is fontos, hogy megmaradjon a béke Magyarországon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre