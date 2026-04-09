Gróf Dávid elárulta, kire fog szavazni április 12-én

Sorsdöntő országgyűlési választás lesz Magyarországon három nap múlva. Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa elmondta, hova fogja húzni az x-et.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 18:34
Már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, ki nyeri a 2026-os választásokat. A napokban egyre többen szólalnak fel Orbán Viktor és a Fidesz mellett, akiknek sorába most Gróf Dávid is csatlakozott. A magyar kapus lapunknak kiemelte, hogy édesapaként és sportolóként is fontosnak tartja, hogy a jelenlegi kormánypárt maradjon Magyarország élén – írja a Bors.

Gróf Dávid eddig sem titkolta, hogy kivel szimpatizál, ám most lapunknak nyíltan vallott politikai nézeteiről.
Gróf Dávid eddig sem titkolta, hogy kivel szimpatizál, ám most lapunknak nyíltan vallott politikai nézeteiről (Fotó: Tumbász Hédi)

Gróf Dávid Orbán Viktort és a Fideszt támogatja

Számomra teljesen egyértelmű, hogy a béke mellett állok. Szeretném a kislányomat egy békés, boldog országban felnevelni. Ráadásul sportolóként pontosan tudom, hogy 16 év alatt mennyit kaptunk a kormánytól, ezért nekem egyáltalán nem kérdés, hogy kire teszem le a voksomat április 12-én

– mondta lapunknak a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa.

Gróf Dávid korábban a magyar kormány által szervezett Békemeneten is részt vett és az első sorban járta végig Budapest utcáit. „Úgy érzem, hogy ez a kötelességem, és az egész családunk ebben hisz, hogy ki kell állni a béke mellett” - mondta a rendezvényen a labdarúgó.

Gróf Dávid szerint is kiemelten fontos a mostani választás (Fotó: Tumbász Hédi)

Április 12-e fontos nap a magyar embereknek

Hosszú ideje a közbeszéd legfontosabb témája 2026. április 12. De vajon miért? Az ellenzék agresszív légkört teremtett, és óriási a megosztottság a társadalomban. Magyar Péter megjelenésével a népharag is kialakult, mivel beszédeiben csak az uszítás és az gyűlöletkeltés áll a középpontban. Ezért is fontos, hogy megmaradjon a béke Magyarországon.

 

