Young G Béci kiállt a véleménye mellett: A Fideszre teszem a voksomat

Erős támadásokat kapott Young G Béci az egyik húsvéti videója miatt. A rapper most egy újabb videóban szólalt meg, amelyben a korábbi posztja alá érkezett kommentekről, a gyűlöletkeltésről, a politikai megosztottságról, valamint saját véleményéről is beszélt - írja a Bors.

Young G Béci a Fideszre teszi le a voksát (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci Magyar Péterről: Azóta van ez a mocskolódás, amióta ő megjelent az internet világában

Béci elmondta, hogy az ünnep alatt nem volt ideje olvasgatni a reakciókat, hiszen a hagyományoknak hódolt, majd munkába ment. Amikor azonban később megnézte az üzeneteket, meglepődve tapasztalta, mennyi indulat zúdult rá.

„Készítettem tegnap egy köszöntő videót, amiben a hagyományőrzésre hívom fel a figyelmet, és hát boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, amin most néztem meg, mert ugye dolgoztam, hogy ezek az üzenetek voltak” – kezdte a videóban Béci.

A rapper néhány kommentet meg is mutatott követőinek. Ezek még a "szelídebbek" közé tartoznak, hiszen sok olyan hozzászólást is kapott, amely nyomdafestéket nem tűr.

„Te büdös senkiházi, cigányok, romák szégyene. Te mocskos kis hasznot kereső féregnyúlvány" – írta az egyik kommentelő.

„Gerinc nélkül nehéz autóba ülni” – reagált egy másik.

„Kell a pénz, csöves” – uszított egy harmadik.

Young G Béci ezután a saját szavaival reagált a történtekre, és hosszabban is kifejtette a véleményét.

Ne csináljunk már úgy, mintha embert öltem volna. A saját frusztrációtokat ne rám vetítsétek ki. Egyébként meg nem értem azt, hogy miért váltottam ki belőletek azzal egy ilyen szintű agresszivitást, hogy nem értek azzal egyet, amivel ti egyetértetek.

„Szerintem ezért vagyunk különbözőek, ezért vagyunk mindannyian mások, ami egy csodálatos dolog. Mondhattok akármit, de ilyen mértékű agresszivitás a politikában nem volt, és ezt Magyar Péternek köszönhetjük. Azóta van ez a mocskolódás, amióta ő megjelent az internet világában. Lehet, hogy rendszert kéne váltani, de a rendszerváltás ideje még nem jött el. Nincsen méltó ellenfele a Fidesznek és a miniszterelnökünknek.”

Young G Béci a Tisza Pártról: Ez nem ellenfél

Young G Béci a Tisza Pártról, és annak elnökéről, Magyar Péterről is kifejtette a véleményét.