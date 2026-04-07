Young G Béci kiállt a véleménye mellett: A Fideszre teszem a voksomat
Komoly indulatokat váltott ki Young G Béci egyik húsvéti videója a közösségi médiában. Young G Béci most új felvételben reagált a kritikákra és arról is őszintén beszélt, miért szavaz április 12-én a Fideszre.
Erős támadásokat kapott Young G Béci az egyik húsvéti videója miatt. A rapper most egy újabb videóban szólalt meg, amelyben a korábbi posztja alá érkezett kommentekről, a gyűlöletkeltésről, a politikai megosztottságról, valamint saját véleményéről is beszélt - írja a Bors.
Young G Béci Magyar Péterről: Azóta van ez a mocskolódás, amióta ő megjelent az internet világában
Béci elmondta, hogy az ünnep alatt nem volt ideje olvasgatni a reakciókat, hiszen a hagyományoknak hódolt, majd munkába ment. Amikor azonban később megnézte az üzeneteket, meglepődve tapasztalta, mennyi indulat zúdult rá.
„Készítettem tegnap egy köszöntő videót, amiben a hagyományőrzésre hívom fel a figyelmet, és hát boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, amin most néztem meg, mert ugye dolgoztam, hogy ezek az üzenetek voltak” – kezdte a videóban Béci.
A rapper néhány kommentet meg is mutatott követőinek. Ezek még a "szelídebbek" közé tartoznak, hiszen sok olyan hozzászólást is kapott, amely nyomdafestéket nem tűr.
„Te büdös senkiházi, cigányok, romák szégyene. Te mocskos kis hasznot kereső féregnyúlvány" – írta az egyik kommentelő.
„Gerinc nélkül nehéz autóba ülni” – reagált egy másik.
„Kell a pénz, csöves” – uszított egy harmadik.
Young G Béci ezután a saját szavaival reagált a történtekre, és hosszabban is kifejtette a véleményét.
Ne csináljunk már úgy, mintha embert öltem volna. A saját frusztrációtokat ne rám vetítsétek ki. Egyébként meg nem értem azt, hogy miért váltottam ki belőletek azzal egy ilyen szintű agresszivitást, hogy nem értek azzal egyet, amivel ti egyetértetek.
„Szerintem ezért vagyunk különbözőek, ezért vagyunk mindannyian mások, ami egy csodálatos dolog. Mondhattok akármit, de ilyen mértékű agresszivitás a politikában nem volt, és ezt Magyar Péternek köszönhetjük. Azóta van ez a mocskolódás, amióta ő megjelent az internet világában. Lehet, hogy rendszert kéne váltani, de a rendszerváltás ideje még nem jött el. Nincsen méltó ellenfele a Fidesznek és a miniszterelnökünknek.”
Young G Béci a Tisza Pártról: Ez nem ellenfél
Young G Béci a Tisza Pártról, és annak elnökéről, Magyar Péterről is kifejtette a véleményét.
„Ez nem ellenfél, én nem bízom egy olyan emberben, aki a családját elárulta, lehallgatta. A saját maga jólétéért és a hatalomvágyáért feláldozta konkrétan a családját. De rengeteg hazugság van körülötte, egyik nap mond valamit, majd másik nap megcáfolja, az, hogy az ukránokkal bratyizik, ukrán zászlóval mennek be az Európai Parlamentbe, kokainos partikban vesznek részt, ki tudja, hogy ki vesz fel, ki hallgat le kit – botrány. Számomra ő nem rendszerváltó. A jelenlegi kormánynak is tudjuk, hogy vannak hibái, de rengeteget tettek az országunkért, és kiáll mellettünk Orbán Viktor. Bárki, bármit mondhat, én ezzel nem szállok vitába, mert én ezt így gondolom. Nehogy azt higgyétek, hogy majd aranyeső fog hullani, meg hogy ha a Tisza fog nyerni, adóeltörlés lesz, áfaeltörlés, csökkentések, ingyen lakás, ingyen ház mindenkinek. Nem a kormánytól kell mindig segítséget várni. Tenni kell érte, dolgozni kell folyamatosan azon, hogy te sokkal jobb legyél.”
Young G Béci Orbán Viktorra teszi a voksát
Végül az április 12-ei választásokkal kapcsolatban is elmondta, milyen szempontokat vesz figyelembe a döntésében.
„Mindenki döntsön saját belátása szerint, de én azt érzem, hogy ha adunk még egy esélyt ennek a kormánynak, akkor biztos vagyok benne, hogy kijavítják azokat az apró hibáikat, és szerintem sokkal szebbé tennék ezt az országot.”
A biztonság fullra garantált, mint ahogy most is. Szeretném a gyerekeimet ugyanebben a békességben kivinni az utcára úgy, hogy nem kell migránsokkal az utcán találkozni.
„Békét, nyugalmat és tiszteletet kívánok nektek ahhoz, hogy 12-én menjetek el szavazni. Én a Fideszre teszem a voksomat és Orbán Viktor miniszterelnök úrra, mert a Fidesz a biztos választás” – mondta Béci a videóban.
