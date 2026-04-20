DR BRS Jimmy feldolgozásra készül Veréb Tomival: „Édesanyám emlékére ajánlom”

Hatalmas lendülettel folytatja a „Jimmy Másképp” projektet DR BRS, aki ezúttal az Ugye nem bántad meg? című klasszikust álmodta újra. A felvételben Veréb Tomi működött közre, akinek hangja tökéletesen illeszkedik a modern, lágy UK garage alaphoz. Már a rövid részlet is elképesztő számokat hozott, több százezren nézték meg, és a rajongók sorra készítik a videókat a dalra. Egyértelmű, hogy valami nagyon betalált.

DR BRS és Veréb Tomi újabb közös dallal készül, óriási sikernek ígérkezik a Zámbó Jimmy feldolgozás (Fotó: Vajkovics Viktória)

Veréb Tomi és DR BRS újra együtt

A kollaboráció mögött azonban nemcsak zenei koncepció áll, hanem egy mélyen személyes történet is. DR BRS számára ez a feldolgozás Veréb Tomival sokkal többet jelent egy egyszerű projektnél, hiszen egy olyan emléket hordoz, ami a mai napig meghatározza az életét. Ez az érzelmi töltet pedig egyértelműen átszűrődik a zenén is, amit a rajongók már az első pillanattól kezdve éreznek.

Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már tizennégy éve nincs velünk. Biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is nagyon szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az öt slágerhez, amit Joós Pistivel kiválasztottunk. Ráadásul a témája is sokak számára aktuális érzést írhat le: egy szerelmi háromszögről szól

– mondta DR BRS, vagyis Béres Attila.

A megható háttér csak még közelebb hozza a zenét a közönséghez, és sokan már most úgy érezhetik, talán ez lehet az egyik legerősebb feldolgozás a sorozatban.

A biztos sikerhez pedig a képi világ is hozzátett. Az előadók pedig nem változtattak a nyerő taktikán, ezért ismét Czoller Bencét és csapatát bízták meg a forgatással, akik a Nika se perimeno után ismét egy ízig-vérig imidzs klipet varázsoltak a fülbemászó sláger mellé. Egész éjszaka, több helyszínen forogtak a kamerák, ráadásul még a Jimmyhez köthető legendás Bálna-Merci is szerepet kap a videóban. A jó hangulatú, de közben profi munka pedig meghozta a végeredményét.

Gyerekkori emlékek

Veréb Tamás színész-énekes elárulta, hogy számára különösen személyes volt a felkérés, hiszen már gyerekként is közel álltak hozzá ezek a számok.

Édesanyám nagyon szerette és szereti Zámbó Jimmy dalait. Pont ezért, körülbelül öt évesen már énekeltem otthon őket. Mondhatni, hogy az elsők között volt, amit valaha előadtam. Emlékszem, hogy bátyámmal akkor már egy Sztárban Sztárhoz hasonló játékot játszottunk, amikor is beöltöztünk Zámbó Jimmynek, legalábbis mi annak képzeltük magunkat.Volt otthon egy asztalterítő és azt tekertük a fejünkre, és felraktunk egy búvárszemüveget. Nagyon szép emlék nekem és a családomnak is, és emiatt is mondtam, hogy nem kérdés, hogy benne vagyok ebben a munkában. Nagyon jó energiájú végeredmény született, és azt megígérhetem, hogy tisztelettel nyúltunk az eredeti produkcióhoz

– mesélte lapunknak Veréb Tamás.