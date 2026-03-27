Elképesztő szerelmi vallomást kapott Veréb Tomi: így reagált

Vannak történetek, amelyek szinte filmbe illően indulnak, Veréb Tamás felesége, Koltai Vivien pontosan ilyen szerelemről számolt be. Az Erkel Színház művészének a kapcsolata nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem lassan, természetesen mélyült el, és mára egy erős, stabil házassággá vált. Vivien most egy különleges évforduló kapcsán idézte fel a kezdeteket.

Veréb Tamás felesége megható sorokkal üzent férjének, özönlöttek a gratulációk az ifjú párnak (Fotó: Szabolcs László)

Koltai Vivien és Veréb Tamás kapcsolata négy éve indult

Vivi először színházban nézte meg Tomit

Lassan, de biztosan bontakozott ki köztük a szerelem

2025-ben házasodtak össze

Vivi megható posztban üzent szerelmének

Veréb Tamás szerelmi vallomást kapott

A történet egy teljesen átlagosnak tűnő estével indult, amikor Koltai Vivien megnézte Veréb Tamást egy színházi darabban, de akkor még nem is sejtette, hogy ez az élmény mennyire meghatározó lesz.

Négy évvel ezelőtt, a mai napon teljesen megváltozott az életem. És akkor még fogalmam sem volt róla. Igazából már előző este elkezdődött. Elmentem megnézni a Puskás musicalt. Aznap még nem találkoztunk… de a sors már eldöntötte, hogy másnap, március 20-án tényleg megismerjük egymást. Ott kezdődött a mi történetünk. Másnap egy csokor virággal jöttél el hozzám a színházba. A szalagot amivel át volt kötve, azóta is őrzöm

– kezdte Instagram posztját Koltai Vivien színésznő.

Koltai Vivien párja örökre Veréb Tomi lett

Lassan, de biztosan lett belőle szerelem

A kapcsolatuk nem villámcsapásként indult, hanem fokozatosan alakult ki, ami talán még erősebbé tette őket.

Aztán, mindenféle elvárás nélkül, egyszerűen csak elkezdtük megismerni egymást. Nem volt mindig könnyű, de napról napra közelebb kerültünk. És valahol útközben, észrevétlenül, egymásba szerettünk. Azóta ez az érzés olyan természetes, mint a lélegzés. Annyi minden történt azóta, hogy felsorolni is nehéz lenne. De egy dolgot biztosan tudok: még ezerszer ennyi csoda vár ránk

– fogalmazott Veréb Tomi párja, Vivi.

Az elmúlt évek alatt rengeteg közös élményük lett, és kapcsolatuk egyre mélyebb lett.

Veréb Tamás korábban szintén beszélt arról, mennyire fontos számára ez a kapcsolat, és milyen meghatározó volt az elmúlt időszak az életében.

2025. Január 6-án indult el igazán a közös életünk egy lánykéréssel, legalábbis a hivatalos oldalon, majd májusban össze is házasodtunk. Ez tényleg csoda, nemcsak az esküvő miatt, hanem azért is, mert megtaláltam azt, akivel szeretném leélni az életem, és ő is ugyanígy érez. Ráadásul Vivien minden szakmai sikeremben az első számú támaszom volt, így összességében egy nagyon szép év volt

– mondta korábban Veréb Tomi.