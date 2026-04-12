RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Vasvári Vivien kijelentette: Orbán Viktor és a Fidesz évek óta azért dolgoznak, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon

A sztárvilágban is egyre többen hangsúlyozzák, mennyire fontos a mai választás. Vasvári Vivien egy érzelmes üzenetben mondta el, miért döntött a Fidesz és Orbán Viktor mellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 14:45
Ma van az a nap, amikor Magyarország dönt. A 2026-os országgyűlési választás minden eddiginél nagyobb téttel bír, sokak szerint sorsdöntő pillanathoz érkezett az ország. A szavazáson a részvételi kedv kiemelkedő, és nemcsak a hétköznapi emberek, hanem a sztárvilág képviselői is sorra szólalnak meg, hangsúlyozva: most tényleg minden szavazat számít. A hírességek közül többen arra buzdítják követőiket, hogy éljenek demokratikus jogukkal, és menjenek el voksolni. Így tett Vasvári Vivien is, aki a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait. Az influenszer és édesanya 24 óráig elérhető történetében egyértelművé tette, hogy számára mi a legfontosabb: a béke és a biztonság. Nem is hagyott kétséget afelől, hogy ezek mentén hozta meg a döntését, és a Fideszre, valamint Orbán Viktorra adta le a voksát - írja a Bors.

2026.03.15 Március 15. Béke menet Vasvári Vivien Gáspár evelin
Vasvári Vivien a férjével együtt vett részt korábban a Békemeneten (Fotó: Tumbász Hédi)

Vasvári Vivien Orbán Viktorra és a Fideszre szavazott

Vasvári Vivien azt is részletesen kifejtette, mit gondol a választás valódi tétjéről, és miért érzi ennyire fontosnak a mai napot:

„A mai nap nem csupán egy egyszerű választás. Ez egy döntés a jövőről. Egy döntés arról, hogy milyen világban szeretnénk élni mi és a gyermekeink. Ez a szavazás a békéről és a biztonságról szól. Arról, hogy meg tudjuk-e védeni a családjainkat, és meg tudjuk-e őrizni azt, ami számunkra a legfontosabb.”

Orbán Viktor és a Fidesz évek óta azért dolgoznak, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon. Egy olyan ország legyen, ahol a család az első, ahol a biztonság nem kérdés, hanem alap. Ma rajtunk a sor. Ma mi döntünk.

„Dönthetünk a béke mellett. Dönthetünk a stabilitás mellett. Dönthetünk a családunk jövője mellett. Szavazzunk felelősen” – fogalmazott Vasvári Vivien a közösségi oldalán.

A bejegyzésből is jól látszik, hogy Vasvári Vivien számára a család és a gyermekei jövője áll a középpontban. Mint többgyermekes édesanya, különösen fontosnak tartja, hogy olyan döntést hozzon, amely hosszú távon is biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt.

Vasvári Vivien már leadta a szavazatát (Fotó: Instagram / Vasvári Vivien)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
