Szomor György harminc éve van az Operettszínházban!

Szomor György őszinte interjút adott az életéről a hot! magazinnak.

Szomor György a Monte Cristo grófja szerzője és főszereplője is egyben

hot!: Az Operettszínház mellett találkoztunk – említette, hogy itt próbál. Mire készülnek?

Szomor György: A mohácsi csata 500. évfordulójára írtam egy rockoperát, Homonnay Zsolt rendezi. Még egyeztetjük a végleges szövegkönyvet. Az ősbemutató augusztusban lesz Mohácson, a jövő évadban pedig az Operettszínház is bemutatja a darabot.

hot!: Akkor most úgy vannak vele, mint egy kismama a várakozás kilenc hónapjában?

Szomor György: Jó átélni, amikor az általam írt darab létrejön a színpadon a közös munka végeredményeként. Most ezen az úton haladunk, és én minden percét élvezem.

Harminc éve játszik az Operettszínházban

Szomor György Homonnay Zsolttal alkotja meg az új darabot

hot!: Nyilván ön is szereplője lesz a Mohácsnak. Könnyebb vagy nehezebb a saját darabjában játszani, mint abban, amit más írt?

Az általam írt darab szereplőit mintha személyesen ismerném, hiszen a darab írása közben keletkezett tudás és érzelmek nem múlnak el, de a külső szem, egy másik nézőpont nagy segítség. Ezt alkotóként is így gondolom.

hot!: Homonnay Zsolt segít abban, hogy mi menjen, és mi maradjon?

Szomor György: Erről a külső szemről beszéltem, ami sokszor azt is látja, amit én nem, vagy másképp látja, hogy mi fontos. Inspiráló gondolatai vannak, ami elindít egy folyamatot Ez oda-vissza hat.

hot!: Egy ilyen történelmi eseményt feldolgozó művet minden bizonnyal sok előtanulmány előz meg. Lesz-e benne szerepe a török zenének?

Szomor György: Az írást mindig rengeteg olvasás előzi meg. Több forrásból tájékozódtam, törekedve a történelmi hűségre. A magyar népzenei motívumok mellett – amelyek hangsúlyosabbak – természetesen megjelennek a török zenét idéző motívumok is, hiszen az egyik szereplő Szulejmán szultán.

hot!: A pályája során sok neves zenésszel, színházi szakemberrel, koreográfussal dolgozott együtt, köztük Miklós Tiborral, Román Sándorral...

Szomor György: ...és még sokan másokkal. A sors egyik nagy ajándékának tartom, hogy Miklós Tibivel több darabot is írhattunk közösen.