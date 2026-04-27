Szomor György harminc éve van az Operettszínházban!

19 évesen állt először színpadra. Szomor György tagja volt a Moho Sapiens együttesnek, elvégezte Gór Nagy Mária Színitanodáját, alapítója volt a Székesfehérvári Vörösmarty Színháznak. Színész, zenész, zeneszerző, szövegíró, rendező. Több teátrumban is játszik, az Operettszínház társulatának tagja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 13:15
homonnay zsolt operettszínház szomor györgy

Szomor György őszinte interjút adott az életéről a hot! magazinnak.

Szomor György a Monte Cristo grófja című darabban
Szomor György a Monte Cristo grófja szerzője és főszereplője is egyben (Fotó: veres_ildiko / hot! magazin/Veres Ildikó)

hot!: Az Operettszínház mellett találkoztunk – említette, hogy itt próbál. Mire készülnek?

Szomor György: A mohácsi csata 500. évfordulójára írtam egy rockoperát, Homonnay Zsolt rendezi. Még egyeztetjük a végleges szövegkönyvet. Az ősbemutató augusztusban lesz Mohácson, a jövő évadban pedig az Operettszínház is bemutatja a darabot.

hot!: Akkor most úgy vannak vele, mint egy kismama a várakozás kilenc hónapjában?

Szomor György: Jó átélni, amikor az általam írt darab létrejön a színpadon a közös munka végeredményeként. Most ezen az úton haladunk, és én minden percét élvezem.

Harminc éve játszik az Operettszínházban (Fotó: hot! magazin/Janus Erika)

Szomor György Homonnay Zsolttal alkotja meg az új darabot

hot!: Nyilván ön is szereplője lesz a Mohácsnak. Könnyebb vagy nehezebb a saját darabjában játszani, mint abban, amit más írt?

Szomor György: 

Az általam írt darab szereplőit mintha személyesen ismerném, hiszen a darab írása közben keletkezett tudás és érzelmek nem múlnak el, de a külső szem, egy másik nézőpont nagy segítség. Ezt alkotóként is így gondolom.

hot!: Homonnay Zsolt segít abban, hogy mi menjen, és mi maradjon?

Szomor György: Erről a külső szemről beszéltem, ami sokszor azt is látja, amit én nem, vagy másképp látja, hogy mi fontos. Inspiráló gondolatai vannak, ami elindít egy folyamatot Ez oda-vissza hat.

hot!: Egy ilyen történelmi eseményt feldolgozó művet minden bizonnyal sok előtanulmány előz meg. Lesz-e benne szerepe a török zenének?

Szomor György: Az írást mindig rengeteg olvasás előzi meg. Több forrásból tájékozódtam, törekedve a történelmi hűségre. A magyar népzenei motívumok mellett – amelyek hangsúlyosabbak – természetesen megjelennek a török zenét idéző motívumok is, hiszen az egyik szereplő Szulejmán szultán.

hot!: A pályája során sok neves zenésszel, színházi szakemberrel, koreográfussal dolgozott együtt, köztük Miklós Tiborral, Román Sándorral...

Szomor György: ...és még sokan másokkal. A sors egyik nagy ajándékának tartom, hogy Miklós Tibivel több darabot is írhattunk közösen.

A Notre Dame-i toronyőr című darabban is játszik (Fotó: veres_ildiko / hot! magazin/Veres Ildikó)

Szomor György fiatalon kórusban énekelt

hot!: Az általános iskolában kezdett zenével foglalkozni?

Szomor György: Igen, sok minden érdekelt. Kórusban énekeltem, hangszeren játszottam, sportoltam. Mindezeknek a pályám során hasznát is vettem.

hot!: Mindössze 19 éves volt, amikor gyorsan jött a siker: az Angyalbőrben című tévésorozathoz készült zene előadói lettek. Lubickolt a népszerűségben, a rajongók érdeklődésének középpontjában?

Szomor György: Ezt a részét nem igazán szerettem. Naponta interjút adni… A fordulatot az hozta az életembe, hogy Gulyás Buda operatőrrel forgattunk egy klipet, és felhívta a felesége, Gór Nagy Mária figyelmét rám, az enyémet pedig a Szí­ni­ta­no­dá­ra. Ott kaptam az első főszerepemet a Grease című musicalben, és lettem a Székesfehérvári Vörösmarty Színház alapító társulatának tagja. Mindig jó szívvel gondolok Székesfehérvárra, ahol az operettszínházi kollégám, Dolhai Attila lett az igazgató.

hot!: A színészi énje mellett megjelent a zeneszerzői is.

Szomor György: A színház egy nagyon komplex műfaj, és minden aspektusa érdekel; szerzőként és rendezőként is szívesen dolgozom.

hot!: Több színházban is játszik, de elsősorban az Operettben. Idetartozónak érzi magát?

Szomor György: 30 éve léptem először az Operettszínház színpadára, azóta számtalan szerepet eljátszottam, és a teátrumban bemutatták a Monte Cristo grófja című darabomat. Jelenleg a Mohács rockoperával készülünk. 2023-ban Honthy-díjat kaptam, kettőt is, tavaly pedig az évad musicalszínésze díjat nyertem el. Fantasztikusak a kollégák, jó a csapat. Jól érzem magam a bőrömben.

További érdekes sztártörténeteket olvashatsz az eheti hot! magazinban - Fotó: hot! magazin

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu