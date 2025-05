Homonnay Zsolt megható vallomása – fia egy világsztárral dolgozhat együtt!

Homonnay Zsolt színész, rendező, énekes – sokoldalú művész, akit a közönség leginkább a Budapesti Operettszínházból ismerhet. De ezúttal nemcsak a színház kulisszái mögé, hanem a szívéhez is közelebb engedett minket – mutat rá az Origo cikke. A Margitszigeti Szabadtéri Színház nyári előadásai kapcsán adott interjúja során meglepő őszinteséggel mesélt nemcsak a karrierje új állomásairól, hanem fiairól, Bulcsúról és Zsomborról is.

Homonnay Zsolt élete nem is lehetne sűrűbb, ennek ellenére kifejezetten élvezi (Fotó: Török Gergely)

Homonnay Zsolt katartikus pillanatot élt át a színpadon

„A Margitszigettel kapcsolatban nagyon sok varázslatos emlék kavarog bennem. Olyan dimenzióját tudja ez a helyszín megnyitni a színdaraboknak, hogy nem egyszer kerültem már katartikus állapotba” – idézi Homonnay Zsoltot a lap a Mária főhadnagy című előadásuk kapcsán. A sziget fái, a lenyugvó nap és a szabadtér varázsa mind hozzájárultak ahhoz, hogy az esték megismételhetetlenek legyenek. Idén pedig újabb különlegességre készülnek: Frank Wildhorn, a világhírű amerikai zeneszerző személyesen is részt vesz az egyik esten – emlékeztet az Origo.

Frank nemcsak musicaleket ír, hanem szimfóniát is. A második részben a legnagyobb slágerei is elhangzanak, ő maga zongorázik és mesél. Szerintem megint ott tartunk, mint tavaly: valami különleges, megismételhetetlen este fog megérkezni hozzánk

– mondta a színművész az Origónak.

Megható pillanatot okozott neki a fia

A különleges esték előkészítése azonban nemcsak itthon zajlott. Homonnay a tengerentúlról is dolgozott: Kanadában járt, ahol egy családi találkozás egészen különös fordulatot hozott.

„Miközben Frankkel beszélgettünk a Zoomon keresztül, a Kanadában élő kisebbik fiam, Bulcsú is jelen volt. Jazzmuzsikáról kezdtek el beszélgetni, mert kiderült, hogy őt felvették a jazz zongora-zeneszerzés szakra. Egyszer csak kikerültem a beszélgetésből, már csak ők ketten beszélgettek a jazzről, Frank biztatta Bulcsút, hogy küldje el a művét. Megható volt” – idézi a művészt az Origo.

Váratlan élmények az Egyesült Államokban: Homonnay Zsolt gyerekei remekelnek

A művész így nemcsak a szakmai, hanem a családi álmokat is megélhette az utazás során. Miután Kanadában találkozott Bulcsúval; volt feleségével, Polyák Lillával átrepültek az Egyesült Államokba, hogy meglátogassák nagyobbik fiukat, Zsombort is – számol be róla a portál.