Otthonkában és papucsban verte meg a fitneszmodelleket: Sebestyén Katja titkos életéről vallott

Sebestyén Katja neve hallatán a legtöbb televíziónézőnek az átütő erejű énekhang és a népzene iránti alázat ugrik be, ám a művésznő hétköznapjai olyan fizikai teljesítményekről szólnak, amelyeket látva még a hivatásos sportolók is megemelnék a kalapjukat. Az énekesnő nem csupán a színpadon dominál, hanem a nyers erő világában is otthonosan mozog, legyen szó hirtelen ötlettől vezérelt fekvenyomás versenyről vagy egy építkezés kőkemény fizikai munkájáról.

Sebestyén Katja élete bővelkedik a kalandokban (Fotó: Bors)

Így nevezett be egy fekvenyomó versenyre Sebestyén Katja

Katja őszintén vallott arról a különleges mentalitásról, ami őt jellemzi, és amit viccesen csak a keleti blokk asszonyaihoz tud hasonlítani:

Én egy amolyan ízig-vérig nagyszájú, tenyeres-talpas háziasszony vagyok. Magyarországon talán ritkább az ilyen típus, de Oroszországban rengeteg hozzám hasonlót találni. Ismeritek azt a híres viccet, amiben négy amerikai katona izzadva cipel egy hatalmas rönköt, a másik képen meg egy orosz asszony egyedül viszi szinte ugyanezt a súlyt? Na, ez abszolút én vagyok!

– mesélte nevetve az énekesnő. Ez a hihetetlen erő nem csak elméletben létezik. Katja, első gyermeke, Levente születése után egy egészen szürreális helyzetben találta magát Újpesten.

Sebestyén Katja igazi éremhalmozó, sosem ért el rosszabb eredményt a második helynél (Fotó: Sebestyén Katja)

„Gyakran jártam le sporteseményekre a babával, és egyszer pont egy fekvenyomás versenybe botlottam. Ott feszítettek a kigyúrt, profi fitneszes csajok a legmodernebb szerelésekben, én meg ott álltam a flip-flop papucsomban, otthonkában, és tologattam magam előtt a babakocsit. Gondoltam egyet, és félszegen megkérdeztem: «Szabad még jelentkezni?». Végül elindultam, és mindenkit meglepve a második helyen végeztem.”

Huszonhat alkalommal nyomta ki a 40 kilót

Az első sikert több verseny is követte, ahol Katja bebizonyította, hogy a fizikai ereje mellé páratlan humor és lazaság társul. Az első hivatalos fekvenyomása alkalmával például nem a koncentrációval, hanem a beszédes természetével volt probléma:

Huszonhatszor tudtam kinyomni a negyvenkilós súlyt, de közben végig hátrafelé forgolódtam, és a volt férjemmel viccelődtem. Ő csak annyit mondott: »Katja, ha nem beszélnél annyit, talán több energiád maradna a végére!«. De ez volt az én stílusom. Még háromszor indultam hasonló versenyen, és bár a profik között versenyeztem, minden alkalommal ezüstérmet hoztam el

– árulta el Katja. A sportmúlt és a genetika az építkezés során vált valódi kinccsé. Amikor a szükség úgy hozta, Katja nem várt segítségre, hanem maga vette kézbe a nehéztüzérséget.