Otthonkában és papucsban verte meg a fitneszmodelleket: Sebestyén Katja titkos életéről vallott
Sokan nem hittek a szemüknek, amikor a flip-flop papucsban és otthonkában érkező édesanya lazán leiskolázta a kigyúrt fitneszmodelleket a súlyok alatt. Sebestyén Katja most elárulta, hogyan győzte le a profikat fekvenyomásban.
Sebestyén Katja neve hallatán a legtöbb televíziónézőnek az átütő erejű énekhang és a népzene iránti alázat ugrik be, ám a művésznő hétköznapjai olyan fizikai teljesítményekről szólnak, amelyeket látva még a hivatásos sportolók is megemelnék a kalapjukat. Az énekesnő nem csupán a színpadon dominál, hanem a nyers erő világában is otthonosan mozog, legyen szó hirtelen ötlettől vezérelt fekvenyomás versenyről vagy egy építkezés kőkemény fizikai munkájáról.
Így nevezett be egy fekvenyomó versenyre Sebestyén Katja
Katja őszintén vallott arról a különleges mentalitásról, ami őt jellemzi, és amit viccesen csak a keleti blokk asszonyaihoz tud hasonlítani:
Én egy amolyan ízig-vérig nagyszájú, tenyeres-talpas háziasszony vagyok. Magyarországon talán ritkább az ilyen típus, de Oroszországban rengeteg hozzám hasonlót találni. Ismeritek azt a híres viccet, amiben négy amerikai katona izzadva cipel egy hatalmas rönköt, a másik képen meg egy orosz asszony egyedül viszi szinte ugyanezt a súlyt? Na, ez abszolút én vagyok!
– mesélte nevetve az énekesnő. Ez a hihetetlen erő nem csak elméletben létezik. Katja, első gyermeke, Levente születése után egy egészen szürreális helyzetben találta magát Újpesten.
„Gyakran jártam le sporteseményekre a babával, és egyszer pont egy fekvenyomás versenybe botlottam. Ott feszítettek a kigyúrt, profi fitneszes csajok a legmodernebb szerelésekben, én meg ott álltam a flip-flop papucsomban, otthonkában, és tologattam magam előtt a babakocsit. Gondoltam egyet, és félszegen megkérdeztem: «Szabad még jelentkezni?». Végül elindultam, és mindenkit meglepve a második helyen végeztem.”
Huszonhat alkalommal nyomta ki a 40 kilót
Az első sikert több verseny is követte, ahol Katja bebizonyította, hogy a fizikai ereje mellé páratlan humor és lazaság társul. Az első hivatalos fekvenyomása alkalmával például nem a koncentrációval, hanem a beszédes természetével volt probléma:
Huszonhatszor tudtam kinyomni a negyvenkilós súlyt, de közben végig hátrafelé forgolódtam, és a volt férjemmel viccelődtem. Ő csak annyit mondott: »Katja, ha nem beszélnél annyit, talán több energiád maradna a végére!«. De ez volt az én stílusom. Még háromszor indultam hasonló versenyen, és bár a profik között versenyeztem, minden alkalommal ezüstérmet hoztam el
– árulta el Katja. A sportmúlt és a genetika az építkezés során vált valódi kinccsé. Amikor a szükség úgy hozta, Katja nem várt segítségre, hanem maga vette kézbe a nehéztüzérséget.
Az építkezést is lezavarta: nem várt a segítségre
Az építkezésnél jött jól igazán az erőm. Volt, hogy huszonöt kilós betonbéléstesteket kellett bepakolni, de a férjem épp dolgozott, segítség meg nem volt. Nem estem kétségbe: a nap végére szinte az összeset egyedül felhordtam. A kétszáznegyven darabból körülbelül kétszázharmincat én raktam a helyére. Akkoriban hetven kiló voltam, de az tiszta izom volt
– mesélte a Sztárban Sztár leszek! döntőse, aki szeretne ismét ebbe a fizikai állapotba kerülni.
