RETRO RÁDIÓ

Otthonkában és papucsban verte meg a fitneszmodelleket: Sebestyén Katja titkos életéről vallott

Sokan nem hittek a szemüknek, amikor a flip-flop papucsban és otthonkában érkező édesanya lazán leiskolázta a kigyúrt fitneszmodelleket a súlyok alatt. Sebestyén Katja most elárulta, hogyan győzte le a profikat fekvenyomásban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 12:30
Sebestyén Katja építkezés fekvenyomás verseny

Sebestyén Katja neve hallatán a legtöbb televíziónézőnek az átütő erejű énekhang és a népzene iránti alázat ugrik be, ám a művésznő hétköznapjai olyan fizikai teljesítményekről szólnak, amelyeket látva még a hivatásos sportolók is megemelnék a kalapjukat. Az énekesnő nem csupán a színpadon dominál, hanem a nyers erő világában is otthonosan mozog, legyen szó hirtelen ötlettől vezérelt fekvenyomás versenyről vagy egy építkezés kőkemény fizikai munkájáról.

Sebestyén Katja fekvenyomásban is penge.
Sebestyén Katja élete bővelkedik a kalandokban (Fotó: Bors)

Így nevezett be egy fekvenyomó versenyre Sebestyén Katja

Katja őszintén vallott arról a különleges mentalitásról, ami őt jellemzi, és amit viccesen csak a keleti blokk asszonyaihoz tud hasonlítani:

Én egy amolyan ízig-vérig nagyszájú, tenyeres-talpas háziasszony vagyok. Magyarországon talán ritkább az ilyen típus, de Oroszországban rengeteg hozzám hasonlót találni. Ismeritek azt a híres viccet, amiben négy amerikai katona izzadva cipel egy hatalmas rönköt, a másik képen meg egy orosz asszony egyedül viszi szinte ugyanezt a súlyt? Na, ez abszolút én vagyok!

– mesélte nevetve az énekesnő. Ez a hihetetlen erő nem csak elméletben létezik. Katja, első gyermeke, Levente születése után egy egészen szürreális helyzetben találta magát Újpesten.

Sebestyén Katja sikeres fenvenyomó karriert tudhat maga mögött.
Sebestyén Katja igazi éremhalmozó, sosem ért el rosszabb eredményt a második helynél (Fotó: Sebestyén Katja)

„Gyakran jártam le sporteseményekre a babával, és egyszer pont egy fekvenyomás versenybe botlottam. Ott feszítettek a kigyúrt, profi fitneszes csajok a legmodernebb szerelésekben, én meg ott álltam a flip-flop papucsomban, otthonkában, és tologattam magam előtt a babakocsit. Gondoltam egyet, és félszegen megkérdeztem: «Szabad még jelentkezni?». Végül elindultam, és mindenkit meglepve a második helyen végeztem.”

Huszonhat alkalommal nyomta ki a 40 kilót

Az első sikert több verseny is követte, ahol Katja bebizonyította, hogy a fizikai ereje mellé páratlan humor és lazaság társul. Az első hivatalos fekvenyomása alkalmával például nem a koncentrációval, hanem a beszédes természetével volt probléma: 

Huszonhatszor tudtam kinyomni a negyvenkilós súlyt, de közben végig hátrafelé forgolódtam, és a volt férjemmel viccelődtem. Ő csak annyit mondott: »Katja, ha nem beszélnél annyit, talán több energiád maradna a végére!«. De ez volt az én stílusom. Még háromszor indultam hasonló versenyen, és bár a profik között versenyeztem, minden alkalommal ezüstérmet hoztam el

– árulta el Katja. A sportmúlt és a genetika az építkezés során vált valódi kinccsé. Amikor a szükség úgy hozta, Katja nem várt segítségre, hanem maga vette kézbe a nehéztüzérséget.

Az építkezést is lezavarta: nem várt a segítségre

Az építkezésnél jött jól igazán az erőm. Volt, hogy huszonöt kilós betonbéléstesteket kellett bepakolni, de a férjem épp dolgozott, segítség meg nem volt. Nem estem kétségbe: a nap végére szinte az összeset egyedül felhordtam. A kétszáznegyven darabból körülbelül kétszázharmincat én raktam a helyére. Akkoriban hetven kiló voltam, de az tiszta izom volt

– mesélte a Sztárban Sztár leszek! döntőse, aki szeretne ismét ebbe a fizikai állapotba kerülni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu