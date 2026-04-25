Kiakadt a Next Top Model Hungary sztárja, szégyentelen kérdésekkel zaklatják

A népszerű influenszer korábban úgy nyilatkozott, hogy nagyon szeretne már anya lenni. Sajnos néhány éve hatalmas veszteség érte a Next Top Model Hungary műsorában nagy sikert arató Matuz Kittit: elveszítette babáját. Nagyon nehezen dolgozta fel a történteket, most azonban önfeledten boldognak érzi magát és alig várja, hogy szülővé váljon. Örömére azonban egy kis felhő vetül, folyamatosan kéretlen kérdésekkel zaklatják, mikor szül már...

A TV2 Next Top Model Hungary műsorában ismerték meg a nézők Szaniszló Kittit, aki azóta felvette férje nevét (Fotó: Matuz Kitti)

Botrányos kérdésekkel zaklatják a Next Top Model Hungary Kittijét

A 2024-es Next Top Model Hungary szereplőinek életében sok minden megváltozott a forgatás óta, hiszen nemcsak Papp Gabi, de Matuz Kitti Léda– aki férjezett nevén immár Szaniszló Kitti – is kimondta a boldogító igent. A Next Top Model Hungary sztárja azóta már azt is bejelentette, hogy gyermeket vár, sőt a babaváró bulin az is kiderült, hogy kislányt hord a szíve alatt. A gyönyörű modell most pedig a terhessége utolsó szakaszában van, bármikor megszülethet a gyermeke. De ahelyett, hogy boldogan pihenne otthon, mérgesen kifakadt néhány követője miatt.

Tengermély tisztelettel szeretném jelezni azoknak, akik nem közeli barátaim, vagy családtagjaim: Egy nő életének legintimebb, legkiszolgáltatottabb időszaka a várandósság, várandósság vége. Ilyenkor a megszültél már? Kipottyant? Szülünk? Hogy vagy és a baba? Típusú kérdések főleg nem közeli ismerősöktől és családtól nem figyelmesek, hanem tolakodóak. Ez nem egy publikus esemény, amiről folyamatosan helyzetjelentést kell adni, hanem egy személyes folyamat, amit nyugalomban érdemes megélni anélkül, hogy magyarázkodnom kelljen és ilyesfajta nyomás alá helyezzenek idegenek…

- írta Matuz Kitti Instagram-sztoriban, aki megkérte követőit, ezt vegyék figyelembe, mert majd ő jelentkezik, ha valamit szeretne bejelenteni.

Szaniszló Kitti férje mindenben támogatja feleségét (Fotó: Matuz Kitti Instagram)

Elengedte félelmeit

Persze, ahogy más kismamák, úgy Kitti is hajlamos megkérdőjelezi, hogy minden rendben van-e: „Hogyha úgy érzed, hogy távoli egy kicsit ez az egész, akkor szerintem mindenképp menj el vizsgálatra és győződj meg róla, hogy minden rendben, szerintem nagyon sokat segít” – mondta Kitti, majd hozzátette, hogy már jobban kezeli a félelmeit: