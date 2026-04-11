Bordóban hódít Monica Bellucci – 61 évesen is az elegancia királynője

A színésznő egy hosszú kabátban csábította el rajongóit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 12:00
Monica Bellucci elegancia színésznő

Monica Bellucci ismét bebizonyította, hogy az idő múlása számára inkább csak előny, mint akadály, legújabb megjelenésével szó szerint lenyűgözte a rajongókat. A világhírű színésznő ezúttal egy szenvedélyes, bordó szettben pózolt, amely egyszerre sugárzott nőiességet és kifinomult eleganciát.

Sokak szerint Monica Bellucci a világ egyik legszebb nője   Fotó: SOOC via AFP / AFP

Monica Bellucci megmutatta a fiataloknak, hogy kell pózolni

A 61 éves ikon nem a túlzóan merész megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal a természetes kisugárzással, ami évtizedek óta a védjegye. Egy hosszú, bordó kabátban jelent meg, amelyet hozzáillő harisnya és elegáns bőrkesztyű egészített ki, a végeredmény pedig egy sejtelmes, mégis magabiztos összhatás lett.

Bellucci, aki olyan filmekkel írta be magát a filmtörténelembe, mint Maléna, A Passió és a Beetlejuice Beetlejuice, ezúttal is azt üzeni, a valódi vonzerő nem a kevesebb ruhában, hanem a kisugárzásban rejlik.

A rajongók szerint a színésznő stílusa tökéletes példája annak, hogy az érett női szépség nem veszít erejéből sőt, még karakteresebbé válik. A bordó összeállítás egyszerre idéz luxust, misztikumot és szenvedélyt, miközben tökéletesen illeszkedik Bellucci jellegzetesen sötét, mégis elegáns világához.

A kommentelők nem győzték hangsúlyozni, hogy az Instagram-oldalán a színésznő ismét bebizonyította, hogy nem kell sokat mutatni ahhoz, hogy valaki igazán emlékezetes és ellenállhatatlan legyen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
