Bordóban hódít Monica Bellucci – 61 évesen is az elegancia királynője
A színésznő egy hosszú kabátban csábította el rajongóit.
Monica Bellucci ismét bebizonyította, hogy az idő múlása számára inkább csak előny, mint akadály, legújabb megjelenésével szó szerint lenyűgözte a rajongókat. A világhírű színésznő ezúttal egy szenvedélyes, bordó szettben pózolt, amely egyszerre sugárzott nőiességet és kifinomult eleganciát.
Monica Bellucci megmutatta a fiataloknak, hogy kell pózolni
A 61 éves ikon nem a túlzóan merész megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal a természetes kisugárzással, ami évtizedek óta a védjegye. Egy hosszú, bordó kabátban jelent meg, amelyet hozzáillő harisnya és elegáns bőrkesztyű egészített ki, a végeredmény pedig egy sejtelmes, mégis magabiztos összhatás lett.
Bellucci, aki olyan filmekkel írta be magát a filmtörténelembe, mint Maléna, A Passió és a Beetlejuice Beetlejuice, ezúttal is azt üzeni, a valódi vonzerő nem a kevesebb ruhában, hanem a kisugárzásban rejlik.
A rajongók szerint a színésznő stílusa tökéletes példája annak, hogy az érett női szépség nem veszít erejéből sőt, még karakteresebbé válik. A bordó összeállítás egyszerre idéz luxust, misztikumot és szenvedélyt, miközben tökéletesen illeszkedik Bellucci jellegzetesen sötét, mégis elegáns világához.
A kommentelők nem győzték hangsúlyozni, hogy az Instagram-oldalán a színésznő ismét bebizonyította, hogy nem kell sokat mutatni ahhoz, hogy valaki igazán emlékezetes és ellenállhatatlan legyen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre