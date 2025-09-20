Sokkolták Hollywoodot: szakított az álompár

Tim Burton filmrendező és Monica Bellucci színésznő és modell szakítottak – a hírt közös nyilatkozatban jelentette be az álompár.

Az álompár, Monica Belucci és Tim Burton szakított egymással (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

2022 októbere óta randiztak, de már jóval azelőtt arról pletykáltak, hogy együtt van a két híresség. Végül, 2023 októberében megerősítették, valóban együtt vannak.

Szakított az álompár

Két évvel azután, hogy megerősítették, hogy együtt vannak, Tim és Monica most bejelentették, külön utakon járnak.

Monica Bellucci és Tim Burton egymás iránti mély tisztelettel és törődéssel döntöttek úgy, hogy elválnak útjaik

– szólt közleményük.

Az Ollókezű Edward rendezőjét, Timet utoljára júniusban fotózták le Monicával, amikor Tim egy szerelmes puszit nyomott Monica arcára a 71. Taormina Filmfesztivál színpadán, Olaszországban, idén júniusban.

2023-ban Monica a Harper's Bazaar España magazinnak adott interjújában beszélt Timmel való kapcsolatáról . A sztár lelkesen mesélt a románcról, és a következőket nyilatkozta a fényes divatmagazinnak: „Csodálatos szellemet találtam Timben. Egy lenyűgöző lélekkel találkoztam.”

Korábban az Elle France-nak azt mondta: „Amit mondhatok... Örülök, hogy találkoztam ezzel a férfival. Ez egyike azoknak a találkozásoknak, amelyek ritkán történnek meg az életben... Szeretem Timet. És nagy tisztelettel vagyok Tim Burton iránt.”

A rendező és a modell állítólag 2006-ban találkoztak először a cannes-i filmfesztiválon, de akkor még nem figyeltek fel egymásra – mivel mindketten hosszú távú kapcsolatban éltek – egészen 2022-ig, a lyoni Lumière Filmfesztiválon, ahol a modell életműdíjat adott át Timnek.

Kapcsolatuk alatt a 67 éves Tim és a 60 éves modell, Monica első közös filmjükön, a tavaly bemutatott Beetlejuice Beetlejuice-on is dolgoztak. Timnek szokása, hogy azokat szerepelteti a filmjeiben, akikkel romantikus kapcsolatban áll.

Mielőtt szerelmes lett volna a rendezőbe, Monica korábban Nicolas Lefebvre-vel járt, de a pár 2019-ben szakított. 1997 és 2013 között Monica a francia színészhez, Vincent Casselhez is feleségül ment.

Monicának és Vincentnek két lánya született: Deva, 2004-ben, míg Leonie, 2010-ben.