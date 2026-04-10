Micsoda baki: elképesztő fotót posztolt a szexi magyar szexuálpszichológus

Hevesi Tamás felesége, a szexi szexuálpszichológus Indonéziából posztolt a közösségi oldalán. Hevesi Kriszta mosolyogva pózol két, felemelt ormányú elefánttal. Az embernek elsőre fel sem tűnik a fotón látható baki, ám Kriszta finoman rávezeti a rajongóit.

Hevesi Kriszta szexuálpszichológus nem szégyenlősködött, bevállalta a cikit a látványos fotóján (Fotó: Horváth Balázs)

Egy MAJDNEM tökéletesen sikerült fotó

– írta a szexuálpszichológus a kép mellé az Instagram-oldalán. S ha mindez nem lenne elég ahhoz, hogy az ember tüzetesebben is megvizsgálja a felvételt, Hevesi Kriszta egy címkét is odabiggyesztett: „nekeresdahibát”.

Jó eséllyel csak ezt követően tűnik majd fel a két elefánt mögötti kakikupac, ami belerondít az összképbe. Igaz, onnantól kezdve akárhányszor is ránézel erre a képére, jó eséllyel a kis rakásra áll rá a szemed...