Sötét betegség árnyékában: Molnár Anikó meghozta élete legsúlyosabb döntését
Az egykori valóságshow-sztár megrendítő vallomást tett a Tv2 Mokka riportjában.
Az egykori valóságshow-sztár, Molnár Anikó megrendítő vallomást tett a Mokka egyik riportjában azzal kapcsolatban, hogy kénytelen volt egy olyan döntést meghoznia, ami az édesanyja betegsége kapcsán elkerülhetetlennek bizonyult.
Molnár Anikó egyedül maradt a problémáival
A szőke szépség kénytelen volt olyan döntést meghoznia, ami jelentősen befolyásolta édesanyja további életét. Anikó édesanyja demenciával kevert Alzheimer-kórral küzd, melynek változásait nagyon nehezen viseli az egykori reality-sztár. Ez a betegség alattomos, egy folyamatosan romló idegrendszeri elváltozás, amely lassan elveszi az emlékeket, a gondolatokat, végül az önállóságot is. Néhány héttel ezelőtt Anikó ennek a sötét betegségnek az árnyékában hozta meg élete legnehezebb döntését. Megfogta édesanyja kezét és elvitte egy otthonba.
Életemben először kellett meghoznom egy másik ember sorsáról egy végleges döntést. Az volt a legnehezebb kérdés, hogy van nekem ehhez jogom? Dönteni az ő sorsáról?
- tette fel az önmarcangoló kérdést Anikó.
A betegség napról, napra súlyosbodott, és a döntést már Anikó sem halaszthatta tovább. A 24 órás felügyeletet Anik sem fizikailag, sem pedig lelkileg nem tudta volna biztosítani. A döntés azonban azóta is emészti sztárt.
Az asszony otthonba kerülése után, Anikónak a pomázi családiházat teljesen rendbe kellett tennie édesanyja után, aki korábban nem engedte, hogy a lánya segítsen a ház körül. Most teljes felújításban, saját kezűleg próbál újra életét lehelni a hatalmas házba.
A TELJES riport a Tv2 Mokka adásában megtekinthető!
