Sötét betegség árnyékában: Molnár Anikó meghozta élete legsúlyosabb döntését

Az egykori valóságshow-sztár megrendítő vallomást tett a Tv2 Mokka riportjában.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.04.21. 14:20
Az egykori valóságshow-sztár, Molnár Anikó megrendítő vallomást tett a Mokka egyik riportjában azzal kapcsolatban, hogy kénytelen volt egy olyan döntést meghoznia, ami az édesanyja betegsége kapcsán elkerülhetetlennek bizonyult. 

Molnár Anikó élete legnehezebb döntését hozta meg az édesanyjával kapcsolatban / Fotó: MW

Molnár Anikó egyedül maradt a problémáival

A szőke szépség kénytelen volt olyan döntést meghoznia, ami jelentősen befolyásolta édesanyja további életét. Anikó édesanyja demenciával kevert Alzheimer-kórral küzd, melynek változásait nagyon nehezen viseli az egykori reality-sztár. Ez a betegség alattomos, egy folyamatosan romló idegrendszeri elváltozás, amely lassan elveszi az emlékeket, a gondolatokat, végül az önállóságot is. Néhány héttel ezelőtt Anikó ennek a sötét betegségnek az árnyékában hozta meg élete legnehezebb döntését. Megfogta édesanyja kezét és elvitte egy otthonba.

Életemben először kellett meghoznom egy másik ember sorsáról egy végleges döntést. Az volt a legnehezebb kérdés, hogy van nekem ehhez jogom? Dönteni az ő sorsáról?

- tette fel az önmarcangoló kérdést Anikó.

A betegség napról, napra súlyosbodott, és a döntést már Anikó sem halaszthatta tovább. A 24 órás felügyeletet Anik sem fizikailag, sem pedig lelkileg nem tudta volna biztosítani. A döntés azonban azóta is emészti sztárt. 

Az asszony otthonba kerülése után, Anikónak a pomázi családiházat teljesen rendbe kellett tennie édesanyja után, aki korábban nem engedte, hogy a lánya segítsen a ház körül. Most teljes felújításban, saját kezűleg próbál újra életét lehelni a hatalmas házba.

A TELJES riport a Tv2 Mokka adásában megtekinthető!

 

 

 

