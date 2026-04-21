Sötét betegség árnyékában: Molnár Anikó meghozta élete legsúlyosabb döntését

Az egykori valóságshow-sztár, Molnár Anikó megrendítő vallomást tett a Mokka egyik riportjában azzal kapcsolatban, hogy kénytelen volt egy olyan döntést meghoznia, ami az édesanyja betegsége kapcsán elkerülhetetlennek bizonyult.

Molnár Anikó élete legnehezebb döntését hozta meg az édesanyjával kapcsolatban

Molnár Anikó egyedül maradt a problémáival

A szőke szépség kénytelen volt olyan döntést meghoznia, ami jelentősen befolyásolta édesanyja további életét. Anikó édesanyja demenciával kevert Alzheimer-kórral küzd, melynek változásait nagyon nehezen viseli az egykori reality-sztár. Ez a betegség alattomos, egy folyamatosan romló idegrendszeri elváltozás, amely lassan elveszi az emlékeket, a gondolatokat, végül az önállóságot is. Néhány héttel ezelőtt Anikó ennek a sötét betegségnek az árnyékában hozta meg élete legnehezebb döntését. Megfogta édesanyja kezét és elvitte egy otthonba.

Életemben először kellett meghoznom egy másik ember sorsáról egy végleges döntést. Az volt a legnehezebb kérdés, hogy van nekem ehhez jogom? Dönteni az ő sorsáról?

- tette fel az önmarcangoló kérdést Anikó.

A betegség napról, napra súlyosbodott, és a döntést már Anikó sem halaszthatta tovább. A 24 órás felügyeletet Anik sem fizikailag, sem pedig lelkileg nem tudta volna biztosítani. A döntés azonban azóta is emészti sztárt.

Az asszony otthonba kerülése után, Anikónak a pomázi családiházat teljesen rendbe kellett tennie édesanyja után, aki korábban nem engedte, hogy a lánya segítsen a ház körül. Most teljes felújításban, saját kezűleg próbál újra életét lehelni a hatalmas házba.

A TELJES riport a Tv2 Mokka adásában megtekinthető!