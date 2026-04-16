Marcellina kiakadt a kora miatt – pedig így fest fürdőruhában

Marcellina örökifjú zenész, aki még mindig fiatalos lendülettel áll színpadra közönsége elé. Bár korát nem szívesen hangoztatja, ugyanakkor nem is bánja, hogy múlik az idő, aminek „vas foga” a jelek szerint nem is fog rajta. Most mókás videóval reagált arra a bizonyos számra.

Az énekesnő vicces videóban reagált a múló évekre. Panaszra azonban semmi oka, kirobbanó formában van (Fotó: Marcellina)

Marcellina megcsillogtatta humorát

Marcellina dalai máig népszerűek, s nemcsak megjelenése és energiája fiatalos, de bizony a közösségi felületeket is nagyon aktívan használja, sokszor reagálva az aktív trendekre. A humor mindig is jellemezte, most sem okozott csalódást a rajongóinak, legutóbb egy vicces felvételt tett közzé: „Amikor regisztrációnál be kell írnod a születési éved” – mellékelte a képsorhoz, amin eljátssza, hogy gyakorlatilag a végtelenségig vissza kell tekernie a képernyőn az évszámokat, hogy elérjen a kívánt dátumhoz.

„Ez az első számú tanácsom mindenkinek...”

Marcellina koncertjein is a maximumot nyújtja, a mindennapjaiban is nagyon aktív. A szaxofonos énekesnő februárban ünnepelte ugyanis a 73. születésnapját – de kedves kommentelői szerint elmenne 37-nek is! Bizony nemrég még fürdőruhás képeket is bátran osztott meg, és joggal lehet büszke csinos alakjára. A Ripost-nak akkor azt mondta: alakjának „nem titka, hanem ára” van.

„Úszás! Ez az első számú tanácsom mindenkinek: amikor csak teheti, menjen el úszni, ez a mozgásforma csodákat művel. Esetemben persze biztosan beszélhetünk a génekről is, egyfajta adottságról is. De kell hozzá diszciplína, azaz önfegyelem is! Mindennek nem titka van, hanem ára! Már 18 éves korom előtt rászoktam, hogy nem eszem bizonyos dolgokat. Például soha nem iszom kólát, nem ülök be gyorséttermekbe. Pedig bejártam Amerikát is, de sosem tértem be ilyen helyekre. Ha csak lehet, nem veszek kész ételt. Mindent én készítek frissen, sok nyers alapanyagot fogyasztok. Emellett margarin és olaj helyett zsírt használok. Évek óta pedig a cukrot is szinte teljesen elhagytam” – sorolta korábban a lapnak az énekes-szaxofonos.