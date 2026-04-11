Kis Grófo üzent a romáknak: A Tiszás-koncert megmutatta, miért kell a Fideszre szavazni

Kis Grófo emberként, apaként és előadóként is kikéri magának ECKÜ színpadi megnyilvánulását. De nem ez egyetlen indoka arra, hogy felszólítsa a honi romákat, vasárnap álljanak ki Orbán Viktor és a Fidesz kormánya mellett és utasítsák el a Tisza Pártot és Magyar Pétert - írja a Bors.

Kis Grófo egyértelműen fogalmaz a heremutogató tiszás bulival kapcsolatban (Fotó: Hír TV)

Kis Grófo videóüzenetben buzdítja szavazásra a romákat

Az előadó elutasítja ECRÜ obszcén viselkedését

Magyarország az egyetlen biztonságos ország Európában

Itt ne legyenek Csipke Józsikák!

A biztonság a legfontosabb!

Kis Grófo: „Amit a tegnap este folyamán egyes illetők megengedtek maguknak, az borzalom”

„Kedves roma testvéreim! Első körben hozzátok szólnék! Mindegy, hogy oláh cigány, romungró, beás, vagy gábor cigány, hiszen mi mind egyek vagyunk. Cigányok vagyunk, és sok mindenben egyezik az értékrendünk, a kultúránk és az erkölcsi értékrendünk. Úgy szólok hozzátok, mint egy családapa, aki felelősségteljesen próbál gondolkodni, és cselekedni a családja jövőjének érdekében.”

Biztosan sokan láttátok a tegnapi Tisza-rendezvényt, ahol rengeteg felnőtt és kiskorú ember előtt egy előadó a nemi szervét mutogatta. Trágár szavakat is használt mellé…

„Illetve volt olyan előadó, aki fenyegető mondatokat használt. Azt mondta a színpadon, hogy: Kinyírjuk őket! Ezektől a mondatoktól én erősen elhatárolódom! Amit a tegnap este folyamán egyes illetők megengedtek maguknak, az borzalom és egyben megbotránkoztató! Plakátokat téptek le! Ez katasztrófa és elfogadhatatlan számomra!” – foglalta össze véleményét a pénteki tiszás koncerten és az utána történt eseményekkel kapcsolatban Kis Grófo.

Kis Grófo egyértelművé tette, hogy ő inkább a családok mellett kiálló Fideszt, és nem a színpadon nemi szervet lóbáló Tiszát választja (Fotó: Mediaworks)

„Magyarország ezt a migrációs helyzetet a legjobban kezeli”

A mulatós műfaj nagyágyúja ezután kitért arra a cáfolhatatlan tényre is, hogy Magyarország egyelőre a béke és biztonság szigete itt Európában, és hozzátette, ezt Orbán Viktor migrációs és békepárti politikájának köszönhetjük. „Fontos nekünk ez a választás! Józanul gondolkodva kell azt tennünk, amit teszünk. Egy ingerült, csak azért, mert dühös vagyok állapotban meghozunk egy döntést, ami a gyermekeink jövőjét fogja megbélyegezni. Kérlek, ne tegyétek! Nézzétek meg, mi van nyugaton! Rengeteg helyen az emberek nem merik a gyerekeiket kiengedni az utcára. Mert félnek, hogy bajuk történhet. A migráció lassan elárasztja Európát. Mindannyian tudjuk, hogy ők más kultúrában szocializálódtak, amit teljes mértékben ránk akarnak erőltetni. Ez már el is kezdődött sajnos. Magyarország ezt a migrációs helyzetet a legjobban kezeli. Világvezetők ismerik el, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr ebben a legjobb. Mi, magyar állampolgárok, hála Istennek és a kormánynak, kiengedhetjük a gyerekeinket szabadon az utcára, mert nem kell félnünk attól, hogy bármi probléma történhet velük” – szólt szívéből videójában a roma előadó, majd szóba hozta az Európában elharapódzó gender-őrületet és beszélt a hazai romák felemelkedési lehetőségeiről is.