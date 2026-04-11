"Nagyon megbotránkoztató volt" - Nem kertelt a tegnapi Tisza kampánykoncert kapcsán Kis Grófo

Bohár Dániel kérdezte Kis Grófot a tegnapi koncertről, amelyre a Hősök terén került sor, és igencsak alpári dolgok történtek. Az énekes nem kertelt: mint mondta, szerinte ez elfogadhatatlan.

Kis Grófo kijelentette: ami történt, az elfogadhatatlan

Nagyon megbotránkoztató volt számomra, és ez egy elfogadhatatlan dolog. Én nagyon erősen elhatárolódom az ilyen megnyilvánulásoktól, mert ez nem fér bele a romák között sem

- jelentette ki az előadó, aki azt is kiemelte, a helyszínen kiskorúak is voltak, ami még megbotránkoztatóbbá teszi a történteket.

Szerintem most már azért felébredtek a romák is és azt kell, hogy mondjam, hogy most már elgondolkodnak, hogy valójában április 12-én a biztos választás csak a Fidesz

- tette hozzá.

