"Nagyon megbotránkoztató volt" - Nem kertelt a tegnapi Tisza kampánykoncert kapcsán Kis Grófo
A népszerű énekes kiemelte: ez elfogadhatatlan.
Bohár Dániel kérdezte Kis Grófot a tegnapi koncertről, amelyre a Hősök terén került sor, és igencsak alpári dolgok történtek. Az énekes nem kertelt: mint mondta, szerinte ez elfogadhatatlan.
Nagyon megbotránkoztató volt számomra, és ez egy elfogadhatatlan dolog. Én nagyon erősen elhatárolódom az ilyen megnyilvánulásoktól, mert ez nem fér bele a romák között sem
- jelentette ki az előadó, aki azt is kiemelte, a helyszínen kiskorúak is voltak, ami még megbotránkoztatóbbá teszi a történteket.
Szerintem most már azért felébredtek a romák is és azt kell, hogy mondjam, hogy most már elgondolkodnak, hogy valójában április 12-én a biztos választás csak a Fidesz
- tette hozzá.
