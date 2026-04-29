Budapest elvarázsolta a világsztárt: Kiefer Sutherland odáig van a magyar fővárosért

Kiefer Sutherland nemcsak a színpadon, hanem utazóként is élvezi az életet. A 24 című nagy sikerű sorozatból is ismert világsztár budapesti látogatása alatt nem csupán koncertet adott, hanem időt szakított arra is, hogy felfedezze a magyar fővárost, ami láthatóan teljesen lenyűgözte.

Kiefer Sutherland Budapesten koncertezett és felfedezte a várost / Fotó: northfoto

Kiefer Sutherland sokat tanult Budapest történelméről

A kijelölt túlélő ikonikus színésze egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyben a napsütéses Budapesten, a Széchenyi Lánchíd és a Budai Vár közelében látható. Jókedvűen mesélte, hogy bár még csak most kezdte felfedezni Budapestet, máris tanult egy fontos történelmi érdekességet.

A színész őszinte lelkesedéssel beszélt arról, hogy korábban nem tudta: Buda és Pest egykor két külön város volt, amelyeket később egyesítettek. Megjegyezte, mennyire gyönyörűnek találja a helyet, és ez a spontán felismerés sok magyar rajongó arcára mosolyt csalt.

A kommentelők azonnal elárasztották ajánlásokkal: éttermeket, látnivalókat és programokat javasoltak neki, hogy még jobban megismerhesse a várost.

Sutherland április 28-án koncertet is adott az A38 Hajó fedélzetén, ahol a közönség nemcsak színészként, hanem zenészként is láthatta. Úgy tűnik, Budapest nemcsak egy állomás volt számára, hanem egy élmény, ami maradandó benyomást tett rá - írja a Blikk.