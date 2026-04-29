RETRO RÁDIÓ

Budapest elvarázsolta a világsztárt: Kiefer Sutherland odáig van a magyar fővárosért

A színész rajongóinak mesélt a magyar fővárosról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 22:01
Kiefer Sutherland nemcsak a színpadon, hanem utazóként is élvezi az életet. A 24 című nagy sikerű sorozatból is ismert világsztár budapesti látogatása alatt nem csupán koncertet adott, hanem időt szakított arra is, hogy felfedezze a magyar fővárost, ami láthatóan teljesen lenyűgözte.

Kiefer Sutherland Budapesten koncertezett és felfedezte a várost / Fotó: northfoto

Kiefer Sutherland sokat tanult Budapest történelméről

A kijelölt túlélő ikonikus színésze egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyben a napsütéses Budapesten, a Széchenyi Lánchíd és a Budai Vár közelében látható. Jókedvűen mesélte, hogy bár még csak most kezdte felfedezni Budapestet, máris tanult egy fontos történelmi érdekességet.

A színész őszinte lelkesedéssel beszélt arról, hogy korábban nem tudta: Buda és Pest egykor két külön város volt, amelyeket később egyesítettek. Megjegyezte, mennyire gyönyörűnek találja a helyet, és ez a spontán felismerés sok magyar rajongó arcára mosolyt csalt.

A kommentelők azonnal elárasztották ajánlásokkal: éttermeket, látnivalókat és programokat javasoltak neki, hogy még jobban megismerhesse a várost.

Sutherland április 28-án koncertet is adott az A38 Hajó fedélzetén, ahol a közönség nemcsak színészként, hanem zenészként is láthatta. Úgy tűnik, Budapest nemcsak egy állomás volt számára, hanem egy élmény, ami maradandó benyomást tett rá - írja a Blikk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
