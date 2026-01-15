Őrizetbe vették a híres színészt – sokkoló részleteket közölt a rendőrség

A színészt, akit olyan filmekből és sorozatokból ismerhetünk, mint a Designated Survivor, az Egy becsületbeli ügy és Az elveszett fiúk, a Los Angeles-i Rendőrkapitányság vette őrizetbe hétfő hajnalban.

Rendőrségi ügybe keveredett a híres színész Fotó: Northfoto

Bűnügyi fenyegetés gyanújával tartóztatták le a híres színészt

A rendőrség egy bejelentést kapott egy fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó sofőrrel kapcsolatos incidensről. A BBC News beszámolója szerint Sutherland beszállt a járműbe, majd fizikailag bántalmazta a sofőrt, és bűnügyi fenyegetéseket tett.

Az állítólagos incidens során senki nem szenvedett súlyos sérülést, és orvosi ellátásra sem volt szükség.

A feltételezett áldozatról jelenleg nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Kiefer Sutherlandet, a 2024-ben, 88 éves korában elhunyt Donald Sutherland színész fiát, ezt követően bűntettnek minősülő bűnügyi fenyegetés gyanújával letartóztatták, majd 50 000 dolláros óvadék ellenében bebörtönözték, amelyet a hollywoodi sztár időközben ki is fizetett. A színészt az elfogás napján, körülbelül délelőtt 11:30-kor szabadon engedték.

A Criminal Defense Lawyer meghatározása szerint a bűnügyi fenyegetés egy olyan fenyegetést jelent, amely során valaki testi sérüléssel vagy halállal fenyeget meg egy másik személyt.

A jogi oldal továbbá így magyarázza:

A bűnügyi fenyegetések célja az, hogy az érintettet testi sérüléstől vagy haláltól való félelembe taszítsák. Nem számít, hogy a vádlott valóban szándékozott-e végrehajtani a fenyegetést. Emellett számos államban nem szükséges bizonyítani, hogy az áldozat ténylegesen félelmet vagy rettegést élt át. Általában az számít, hogy a fenyegetést tevő személy szándéka az volt-e, hogy félelmet keltsen másban.

Kaliforniában az ilyen típusú bűntett akár három év börtönbüntetéssel is járhat. Kiefer Sutherlandnek pedig legközelebb február 2-án kell bíróság elé állnia. A brit–kanadai színészt több alkalommal is letartóztatták, és 2007-ben 47 napot töltött börtönben próbaidő megsértése és ittas vezetés miatt. 2009-ben testi sértés miatt is őrizetbe vették, azonban az ellene felhozott vádakat később ejtették – számolt be róla az Unilad.