Kitálalt a színésznő Hollywoodról – mellbevágó dolgokat állít

A Disney egykori sztárja, Maitland Ward korábban ünnepelt színésznő lerántotta a leplet Hollywoodról. Fiatal sztárként átélt élményeiről beszélt tabuk nélkül, nem éppen kedvező színben tüntetve fel az álomgyárat.

A 49 éves színésznő szerepelt A kis gézengúz című Disney-sorozatban, mielőtt olyan nagyobb produkciókban vett volna részt, mint a Feketék fehéren.

Karrierje azóta gyökeresen megváltozott. Érdekes csavar, hogy később a felnőttfilmes iparban kezdett el dolgozni, miután a hollywoodi rendezők azt mondták neki, túl öreg ahhoz, hogy szexi legyen.

Maitland Ward a Foxnak adott interjúja során elárulta, annak idején Hollywoodban úgy tekintettek a fiatal színészekre, mint a tulajdonukra.

Nem tudok nyilatkozni arról, milyen ma Hollywood, mert ez egy teljesen más világ, mint amikor én kezdtem. Akkoriban szerintem úgy néztek ezekre a fiatal színészekre, mint a friss tulajdonra

– idézi a színésznő szavait a LadBible. Ward hozzátette, hogy a stúdiók olyanná akarták formálni a színészeket, akinek mutatni akarták őket, akivel azonosulni tudott a közönség.

„Szerintem ez egyfajta gyári környezet volt. Mintha csak egy eladásra váró termék lennél, és ezzel te magad is tisztában voltál. Úgy értem, akkoriban nem igazán gondoltam, hogy bármi baj lenne ezzel” – mondta Maitland Ward, Hozzátette: „Akkoriban nem igazán éreztem jól magam a bőrömben, de azt hittem, ez csak az én hülyeségem. Professzionálisnak kell lenni. A hollywoodi gépezet részévé kell válni. És valójában pontosan erről volt szó.”

A színésznő szerint, ha valaki már nem kellett a tehetségek közül, egyszerűen félredobták. Maitland szerint egyszerre kellett szemérmesnek és szexinek is lenni, így ha már valaki nem illett bele ebbe a képbe, többé nem volt szükség rá. A 49 éves színésznő Britney Spears-t hozta fel példaként a Hollywood Demons műsorban, rámutatva, hogyan kellett az énekesnőnek a tévében váltig állítania, hogy szűz, miközben provokatív módon használták ki a testét és a szexuális imázsát.