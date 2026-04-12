Herceg Erika sejtelmes vallomást tett

Herceg Erika fiatalon robbant be a zeneiparba és hét éven keresztül a VIA Gra nevű együttes tagja volt, amellyel meghódították a világot, utána azonban távozott onnan és szólókarrierbe kezdett. A kárpátaljai énekesnő két évvel később már egy hazai tehetségkutató zsűriszékében foglalhatott helyet, legutóbb pedig a Megasztár zsűritagjaként láthattuk őt a képernyőn.

Herceg Erika Sebzett című dala éppen a Megasztár színpadán debütált, jelenleg azonban nincs tervben, hogy visszatérjen a színpadra (Fotó: Markovics Gábor)

Herceg Erika: Szeretek két lábbal a földön járni

A gyönyörű énekesnő imádja Budapestet, mindig is nagy vágya volt, hogy itt éljen. A Megasztár után ugyan hosszabb időt is töltött családjával és párjával, azóta visszatért és itthon dolgozik. Közösségi oldalain ritkábban tűnik fel, mint mondja, az influenszerkedés nem neki való, inkább csak munkáival kapcsolatos tartalmakat szeret megosztani.

A zenei projektjeimet tekintve egyelőre most szünetet tartok, mert szeretem megadni a családomnak is azt az időt és energiát, ami a munka miatt egy húzósabb időszak alatt egyáltalán nem sikerül

– meséli Erika.

Szeretném átadni a stafétát olyan új szereplőknek és tehetségeknek, akik most értek meg rá, hogy érvényesüljenek. Remélem, hogy sikerül majd még mentori székbe ülnöm és akkor egyengethetem az útjukat. A saját zenei karrieremet tekintve: ha újrakezdeném, akkor maximális erőbedobással csinálnám, nem úgy, hogy félévente hozok ki egy új dalt.

Erika ugyanakkor kifejtette, hogy aki egyszer belekóstolt már a színpadi világba, az örökre vonzódni fog hozzá, ő is így érez, most azonban színházi közegben tudja átélni ennek varázsát, hamarosan a Madách Színházban lesz újra látható.

Reális embernek tartom magam, nem álmodozom olyanról, amit nem fogok tudni megvalósítani. Nyilván rengeteg gondolat és érzés lenne még bennem, amit meg tudnék írni dalban, de ez egy nagyon összetett folyamat. Ahhoz, hogy az ember jelen legyen a színpadon előadóként, ahhoz rengeteg minden kell: album, klipek, egy jó csapat és persze anyagi háttér. Én szeretek két lábbal a földön járni és erre nincs most kapacitásom. Amit az élet az utamba sodor lehetőségeket, azokat szeretem észrevenni, de nem fognék már bele olyan projektbe, amiben nem vagyok száz százalékig biztos.