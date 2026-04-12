Herceg Erika sejtelmes vallomást tett
Az énekesnőről a Megasztár óta kevesebbet hallani, saját bevallása szerint ennek jó oka van. Herceg Erika lapunknak adott interjújában mesélt a család és munka közötti egyensúlyról, karrierútról és jövőbeli terveiről.
Herceg Erika fiatalon robbant be a zeneiparba és hét éven keresztül a VIA Gra nevű együttes tagja volt, amellyel meghódították a világot, utána azonban távozott onnan és szólókarrierbe kezdett. A kárpátaljai énekesnő két évvel később már egy hazai tehetségkutató zsűriszékében foglalhatott helyet, legutóbb pedig a Megasztár zsűritagjaként láthattuk őt a képernyőn.
Herceg Erika: Szeretek két lábbal a földön járni
A gyönyörű énekesnő imádja Budapestet, mindig is nagy vágya volt, hogy itt éljen. A Megasztár után ugyan hosszabb időt is töltött családjával és párjával, azóta visszatért és itthon dolgozik. Közösségi oldalain ritkábban tűnik fel, mint mondja, az influenszerkedés nem neki való, inkább csak munkáival kapcsolatos tartalmakat szeret megosztani.
A zenei projektjeimet tekintve egyelőre most szünetet tartok, mert szeretem megadni a családomnak is azt az időt és energiát, ami a munka miatt egy húzósabb időszak alatt egyáltalán nem sikerül
– meséli Erika.
Szeretném átadni a stafétát olyan új szereplőknek és tehetségeknek, akik most értek meg rá, hogy érvényesüljenek. Remélem, hogy sikerül majd még mentori székbe ülnöm és akkor egyengethetem az útjukat. A saját zenei karrieremet tekintve: ha újrakezdeném, akkor maximális erőbedobással csinálnám, nem úgy, hogy félévente hozok ki egy új dalt.
Erika ugyanakkor kifejtette, hogy aki egyszer belekóstolt már a színpadi világba, az örökre vonzódni fog hozzá, ő is így érez, most azonban színházi közegben tudja átélni ennek varázsát, hamarosan a Madách Színházban lesz újra látható.
Reális embernek tartom magam, nem álmodozom olyanról, amit nem fogok tudni megvalósítani. Nyilván rengeteg gondolat és érzés lenne még bennem, amit meg tudnék írni dalban, de ez egy nagyon összetett folyamat. Ahhoz, hogy az ember jelen legyen a színpadon előadóként, ahhoz rengeteg minden kell: album, klipek, egy jó csapat és persze anyagi háttér. Én szeretek két lábbal a földön járni és erre nincs most kapacitásom. Amit az élet az utamba sodor lehetőségeket, azokat szeretem észrevenni, de nem fognék már bele olyan projektbe, amiben nem vagyok száz százalékig biztos.
Herceg Erika párjával távkapcsolatban él
A Megasztár zsűritagja elárulta, hogy számára a családja mindennél fontosabb, sokat látogat haza Kárpátaljára és amikor csak lehet, párjával is igyekszik minél több időt eltölteni. Kapcsolatuk távkapcsolat, ami hosszú évek óta nagyon jól működik közöttük. Ha egy-egy hosszabb munka el is szakítja őket egymástól hetekre, utána igyekeznek egy hosszabb és tartalmasabb közös idővel pótolni azt.
S hogy mikor láthatjuk Erikát újra képernyőn? Ő sejtelmesen csak annyit mondott: vannak jelenleg is készülőben nagyobb projektek, ezekről azonban még nem beszélhet, ameddig nem válnak biztossá. Művész emberként hisz benne, hogy nyitottnak kell lenni az újdonságokra, de csak akkor szabad igent mondani rájuk, ha az tényleg szívből jön.
Az ihlet például egy olyan dolog, ami néha beüt, és akkor nagyon szeretném megénekelni, vagy megmutatni. Ilyenkor ha törik, ha szakad, az ember megcsinálja. Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, de én pozitívan tekintek a jövőre. Hálás típus vagyok, nagyon jól érzem most magam Budapesten és a környezetemben
