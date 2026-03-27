Mi történt? Herceg Erika teljesen felszívódott

Herceg Erika a Megasztár 2025-ös évadában debütált zsűriként, bár énekesi karrierje hosszú évekre nyúlik vissza. Régen egy országokon átívelő tehetségkutató verseny megnyerése után került abba az együttesbe, amellyel aztán meghódították a világot. Az ukrán lányokból álló formáció hét éven át töretlen népszerűségnek örvendett, ami éppen akkor fáradt el, amikor a Covid elsöpörte volna a fellépéseket, ráadásul a menedzsmentjük sem volt nyitott a megújulásra. Az együttes feloszlása után Erika Kazahsztánba költözött ott élő barátjához, itt szólókarrierbe kezdett, egészségügyi állapota azonban megállította a lendületet. 2025-ben éppen a Megasztár miatt költözött újra Magyarországra, a finálé után nem sokkal azonban teljesen eltűnt.

Herceg Erika Sebzett című száma éppen a Megasztár egyik adásában debütált, ami óriási sikert aratott (Fotó: Markovics Gábor)

Hová lett Herceg Erika?

Herceg Erika párja, Misha jelenleg Csehországban él és nem akar Magyarországra költözni. A szerelmesek távkapcsolatban élnek, amelyről Erika többször is úgy nyilatkozott, hogy ez egy jól működő modell kettejük között, több mint nyolc éve alkotnak ugyanis egy párt. Teljes a bizalom mindkettőjük részéről és minden nap beszélnek, nem telik el úgy reggel és este, hogy ne beszlétek volna telefonon egymással. Ugyanakkor nem tagadja, hogy sokszor nagyon nehéz a külön töltött pillanatokban, párja ugyanis nagyon hiányzik neki.

Itt látom a jövőmet Magyarországon, de ő nem akar itt élni. Hogy mi lesz ennek a vége, nem tudom. Nagyon szeretem, minden rendben van, de rettentően hiányzik, egyedül érzem magam, nagyon egyedül érzem magam nélküle!

– sírta el magát korábban a kamerák előtt Lékai-Kiss Ramónának.

A Megasztár fináléja után az ítész a legmeglepőbb módon teljesen eltűnt. Herceg Erika Instagram-oldalán novemberben tett közzé bejegyzést utoljára, TikTokján pedig január első hetében, akkor épp a Titkok Ramónával adás egyik részletét osztotta meg. Bár Erika eddig sem arról volt híres, hogy naponta posztolgatott volna, ez a fajta csönd még tőle is meglehetősen szokatlan. A legnagyobb valószínűséggel barátjával él és a hónapokig tartó különlét után most kettesben akarnak tölteni legalább ugyanennyi időt, a kameráktól távol.