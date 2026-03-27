Mi történt? Herceg Erika teljesen felszívódott
Az énekesnő hónapok óta nem adott jelet magáról. Herceg Erika közösségi oldalai teljesen elnémultak az elmúlt hónapokban.
Herceg Erika a Megasztár 2025-ös évadában debütált zsűriként, bár énekesi karrierje hosszú évekre nyúlik vissza. Régen egy országokon átívelő tehetségkutató verseny megnyerése után került abba az együttesbe, amellyel aztán meghódították a világot. Az ukrán lányokból álló formáció hét éven át töretlen népszerűségnek örvendett, ami éppen akkor fáradt el, amikor a Covid elsöpörte volna a fellépéseket, ráadásul a menedzsmentjük sem volt nyitott a megújulásra. Az együttes feloszlása után Erika Kazahsztánba költözött ott élő barátjához, itt szólókarrierbe kezdett, egészségügyi állapota azonban megállította a lendületet. 2025-ben éppen a Megasztár miatt költözött újra Magyarországra, a finálé után nem sokkal azonban teljesen eltűnt.
Hová lett Herceg Erika?
Herceg Erika párja, Misha jelenleg Csehországban él és nem akar Magyarországra költözni. A szerelmesek távkapcsolatban élnek, amelyről Erika többször is úgy nyilatkozott, hogy ez egy jól működő modell kettejük között, több mint nyolc éve alkotnak ugyanis egy párt. Teljes a bizalom mindkettőjük részéről és minden nap beszélnek, nem telik el úgy reggel és este, hogy ne beszlétek volna telefonon egymással. Ugyanakkor nem tagadja, hogy sokszor nagyon nehéz a külön töltött pillanatokban, párja ugyanis nagyon hiányzik neki.
Itt látom a jövőmet Magyarországon, de ő nem akar itt élni. Hogy mi lesz ennek a vége, nem tudom. Nagyon szeretem, minden rendben van, de rettentően hiányzik, egyedül érzem magam, nagyon egyedül érzem magam nélküle!
– sírta el magát korábban a kamerák előtt Lékai-Kiss Ramónának.
A Megasztár fináléja után az ítész a legmeglepőbb módon teljesen eltűnt. Herceg Erika Instagram-oldalán novemberben tett közzé bejegyzést utoljára, TikTokján pedig január első hetében, akkor épp a Titkok Ramónával adás egyik részletét osztotta meg. Bár Erika eddig sem arról volt híres, hogy naponta posztolgatott volna, ez a fajta csönd még tőle is meglehetősen szokatlan. A legnagyobb valószínűséggel barátjával él és a hónapokig tartó különlét után most kettesben akarnak tölteni legalább ugyanennyi időt, a kameráktól távol.
Herceg Erika itthon élne
A Megasztár zsűritagja mindig rugalmas volt abban a tekintetben, hogy épp mely részén élt a világnak, szakmájához és párjához is mindig hű volt, de kárpátaljai magyarként sosem tagadta, hogy Magyarországon érzi igazán otthon magát és óriási vágya, hogy Budapesten éljen, ami eddig csak rövidebb időszakokra adatott meg neki. Hogy Erika mikor kerül elő és miért döntött a hónapokig tartó hallgatás mellett, egyelőre nem tudni.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre