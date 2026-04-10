Váratlan havazás! Singh Viki magára vállalta a felelősséget

Szokatlan időjárási fordulat lepte meg az ország több pontját. A tavaszi napsütés helyett több helyen sűrű hóesés, hózáporok és télies látvány fogadta az embereket Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében – számolt be a váratlan havazásról a boon.hu. A Metropol pedig azt is kiszúrta, ki a „hibás” mindezért.

Singh Viki indította meg a havazást?

Áprilisi havazás: Singh Viki idézte elő?!

Singh Viki napjaink egyik legnépszerűbb énekesnője, tehetsége vitathatatlan. Mint mondják: a csillagokat is leénekli az égről – ez rendben is van, na de hogy a havazást is megindítsa?!

„Nem tudom, hogy Budapesten mi a helyzet, de itt Lillafüreden… szóval esik a hó” – jelentkezett be csütörtök éjszaka az énekesnő, aki éppen a gyönyörű borsodi térségben adott koncertet. A fellépés után a kocsijában ülve videózta le a havazást, miközben meglepő vallomást tett.

Lehet, hogy az egész azért van, mert elénekeltem az előbb a »Legyen hó«-t. Merthogy rá öt percre elkezdett szakadni

– ismerte el nevetve a nemrég 40. szülinapját ünneplő énekesnő.

Singh Viki sűrű hóesésben találta magát

„Szerencsére nem cseréltem le a téli gumikat még, mert hogy ugye tél van… gyönyörű” – mondta, hangjából pedig nehéz volt eldönteni, hogy valóban csodálja-e az időjárási jelenséget, vagy valójában már jobban örülne a nyárias időjárásnak…