30 éve nem látta szüleit Fekete Pákó: „A mai napig támogatom őket”

Fekete Pákó egy ösztöndíj program keretein belül érkezett Magyarországra, mindössze 20 évesen. A Didikirály nemrég ünnepelte 50. születésnapját, az elmúlt három évtizedben pedig hazánk lett a második otthona. Szüleit, testvérét és szülőföldjét azonban sosem feledte, családját a mai napig támogatja anyagilag.

Fekete Pákó családja Afrikában él

Lapite Oludayo, akit hazánkban mindenki csak Fekete Pákó néven ismer, szegény családba született az afrikai Nigériában. Elmondása szerint szülei sokszor nélkülöztek, előfordult, hogy kenyér sem volt az asztalon. Pákó egy jobb élet reményében költözött a magyar fővárosba, ahol kezdetekben nemzetközi jogot tanult, tanulmányait azonban nem fejezte be, ugyanis teljes figyelemmel a zene felé fordult.

Az Add ide a didit sláger énekese szó szerint berobbant a magyar köztudatba, ahonnan azóta sem tűnt el. Fekete Pákó most a Metropolnak mesélt nehéz gyermekkoráról és családjáról.

30 éve nem láttam a családomat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket. Nagyon szegény családból jöttem, ahol kenyérre sem telt. Nagyon szerettem volna kiszakadni abból, új életet kezdeni és elmenekülni a szegénységből. Ha ott maradtam volna, sosem lett volna jó életem

– vallotta lapunknak őszintén az énekes.

Pákó hálás, amiért sok évvel ezelőtt eljutott Magyarországra és megadatott számára a lehetőség egy új, jobb életre. Nigériában töltött éveit azonban sosem feledte. Még mindig otthonaként tekint Afrikára, családját pedig anyagilag segíti.

Fekete Pákó szüleit rendszeresen támogatja

Noha személyesen már 30 éve nem volt együtt Fekete Pákó családja, így is mindennap beszélnek telefonon. Hamarosan pedig, ha minden jól megy végre személyesen is találkozhatnak, hogy hosszú évtizedek után újra megölelhessék egymást.

„Sosem felejtem el, honnan jöttem. A mai napig mindig beszélünk egymással, én, az édesanyám, édesapám és a testvérem” – mondta Pákó, majd hozzátette, hogy ami neki megadatott, azt vissza szeretné adni a családjának.

Fekete Pákó A Nagy Duettben való szereplése miatt, az év elején nem tudott hazalátogatni Afrikába. A Didikirály és Komonyi Zsuzsi ugyanis hétről hétre izgalmas produkciókkal lepték meg a zsűrit és a nézőket. A showman azonban nem mondott le arról, hogy viszont lássa családját, így egy kis újratervezés után ugyan, de hamarosan hazatér hozzájuk.