Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi a süllyedő Titanicra ültek - Kevés szórakoztatóbb dolog létezik a Titanicot éneklő Pákónál

Vigaszágon juthatnak tovább a kiesett sztárpárok. Fekete Pákó és mestere, Komonyi Zsuzsi is a Nagy Duett színpadára lépett, nem mással, mint a Titanic főcímdalával. A szórakoztató hangulatú produkció hatalmas sikert aratott a zsűrinél.

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi a süllyedő Titanicra ültek

Fotó: Gabor Zoltan

Celine Dion slágerét énekelte A Nagy Duett nyolcadik élő show-jában Fekete Pákó és mestere, Komonyi Zsuzsi. Pákót az előadás után sem lehetett leállítani, nem akarta abbahagyni az éneklést. A zsűri tagjai állva tapsolták meg a sztárpárt a produkció után.