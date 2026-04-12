Országgyűlési választás2026. április 12.
Dopeman kimondta: a Tisza Párt rabolni jött

A magyar rapper újabb üzenettel fordult a vasárnapi választás résztvevőihez. Dopeman helyretette kicsit a heréjével vagánykodó, majd hunyászkodva bocsánatért esdeklő fiatal előadót, majd kimondta azt, ami a napnál is világosabb...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 13:15
szavazás Dopeman Tisza Párt Választás 2026

Ha valaki, akkor Dopeman tudja, milyen az, ha valaki úgy lázadozik egy rendszer vagy bármi más ellen, hogy kitart a gondolatai szülte tettei mellett, és nem szalad anyuci szoknyája mögé, ha rájön, hülyeséget csinált. Ezért is döntött úgy, hogy a választás napján rendet tesz az összekuszálódott fejekben.

Dopeman is arra kér mindenkit, hogy menjen el szavazni
Dopeman nem kertelt. Kimondta, hogy mi is a Tisza Párt valói terve (Fotó: Szabolcs László)

Dopeman: Lázadnak apuka ellen, de azért a zsebpénzt, a meleg hajlékot... elfogadják

Dopeman azzal kezdte mondandóját, hogy reagált a tiszás koncerten heréjét mutogató Eckü gyors meghunyászkodására.
 

„Srácok! „Rendszerbontó” Eckü máris elnézést kért! Már nem akarja a fejünkre helyezni a heréjét. Imádom ezeket a „rendszerbontó” lázadókat! Komoly csávók…

"Olyanok, mint az egyszeri tinédzserek. Lázadnak apuka ellen, de azért a zsebpénzt, a meleg hajlékot, a finom vacsorát, az új iPhone-t, az Air Jordant elfogadják. Időnként megdorgálja őket a szülő, hátha megjön az eszük. A többségnek azért meg is szokott jönni. Mindenesetre aztán rájönnek, hogy mégiscsak apunak volt igaza”kezdte Dopeman.

„Egy biztos: Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”

A rapper ezután felidézte saját lázadásának meghatározó elemét, és párhuzamba állította a mai fiataloktól látott nyavalygással. Majd mindenkit arra kért, hogy induljanak és adják le szavazatukat a Fideszre és Orbán Viktorra.

„Tudom, lehet mondani a szoborfejet, de az nálam teljesen másfajta elnézéskérés volt, és azután jött, hogy legyőztem a vádat, ami elkísért egészen a legfelsőbb bíróságig. Az egy buddhista ébredés volt, nem hirtelen beszarás. Ezek még lázadónak is szarok, és beálltak szolgának a Tisza Párt alá. Akiknek pedig egy a céljuk, és ezt jobb, ha tudjátok: rabolni jöttek! Ennyi az egész!

Minden esetre, ha nem akarsz herét a fejere, szavazz a Fideszre! 

„Na, menjetek szavazni, és mindenki tegyen a legjobb belátása szerint! Egy biztos: Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” – jelentette ki határozottan Dopeman.

 

