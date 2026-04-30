Izzik a levegő Dávid Petra körül – bikinis fotója mindenkit levesz a lábáról

Dávid Petra ismét nem hagyta a rajongóit lélegzetelállító fotó nélkül. Az Ázsia Expressz sztárja fürdőruhában pózolt, ami tökéletesen bebizonyította, hogy megéri az a sok edzés.

Dávid Petra ragyog a boldogságtól legújabb fotóján – Fotó: Ladoczki Balazs

Dávid Petra megmutatta, milyen tökéletes formában van

A Házasság első látásra egykori szereplője a műsor óta is töretlen népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Rendszeresen ad hasznos tanácsot követőinek látványos fogyásával kapcsolatban, és ösztönzi őket az életmódváltásra. A motiváló gondolatok mellett pedig időről időre lenyűgöző fotókkal is megörvendezteti rajongóit, ahogy azt a legutóbbi bejegyzésében is láthatjuk.

A népszerű fitneszbajnok rengeteg energiát ad bele, hogy tökéletes formában legyen, és ezt hosszú évek kemény munkájával érte el. Frissen megosztott fotóján is tökéletesen megmutatkozik az az elszántság és a rengeteg edzés, amit a teste formálásával töltött.

A képen Dávid Petra egy fekete fürdőruhaszettben látható, mögötte pedig a Balaton és a gyönyörű naplemente teszi még hangulatosabbá a fotót. Sugárzó mosollyal fordult a kamera felé, miközben tekintetét egy sötét napszemüveg mögé rejtette.

