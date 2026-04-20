Danis Elza: „Ő egy igazi drámakirálynő”

Azonnal megszerette a kiskutyáját Danis Elza, aki nem is válik meg az ebtől. A kutyatartás örömeiről a hot! magazinnak mesélt.

Danis Elza énekesnő kutyája Honey névre hallgat, szerinte igazi drámakirálynő

Fotó: hot! magazin/ archív

„A gazdik nem akartak kiskutyákat, de véletlenül született hat kölyök, ő volt a legkisebb közülük. Megláttam, és azonnal beleszerettem” – mesélte az énekesnő.

Danis Elza kutyája, Honey békésen szunyókál

Fotó: hot! magazin/ archív

„Igazi drámakirálynő: ha fáj a pici lába, fel kell emelni, és azonnal meg kell puszilgatni. Egy szabályom volt, hogy nem jöhet fel az ágyra – a gazdik itt rontják el a kutyus nevelését. Ez az első éjszaka megdőlt” – emlékezett.

Danis Elza nagyon szereti a kiskutyát, aki persze az ágyában alszik

Fotó: hot! magazin/ archív

Danis Elza kutyája nem ébreszti fel őt

„Korábban elvittem állatorvoshoz, és amikor beszéltem, mindig ugatott. Kérdezte is a doki, hogy sokat beszélek-e, mivel a kutya ilyenkor átveszi az én személyiségjegyeimet. Amikor hazaérek fellépésről, meg sem mozdul, sőt van, hogy én keltegetem délután kettőkor!” – tette hozzá.

Danis Elza kutyája, Honey igényli a gondoskodást

Fotó: hot! magazin/ archív

„Nagyon jólelkű kiskutya, én vagyok a mindene. Amíg beszélgetek, nem megy el a közelemből. Jártunk trénerhez, mivel sok gond volt a sétáltatással. Mindig ugatott, nem értette, mi az öröm abban, ha elindulunk itthonról. Szerencsére már ráérzett a séta ízére” – jegyezte meg az énekesnő.

Danis Elza keveset van kutyája, Honey nélkül

Fotó: hot! magazin/ archív

„Sokat utazom a fellépéseim miatt, így nagy szívfájdalmam, hogy nem vihetem magammal. Ilyenkor anyukámhoz viszem át, ahol jó kezekben van. Másra nem bíznám rá” – jegyezte meg.

A magyar riporter, aki meghódította a világ legnagyobb színpadait: Danis Elza útja a karaoke-bároktól egészen a dubaji óriásplakátokig vezetett. Ma már magángéppel utazik és világsztárok állandó színpadi partnereként énekel több tízezres stadionokban, miközben gőzerővel készül saját szólókarrierjére is. Az énekesnőt a Megasztár nézői is láthatták, a műsort legutóbb Lengyel Johanna nyerte.