Félnek a pasik a Megasztár-győztes, Lengyel Johannától: „Életemben kétszer hívtak el randizni!”
A férfiak nem merik elhívni randizni, szerinte tartanak a sikeres és magabiztos nőktől. Ő sem volt mindig ilyen céltudatos, voltak nehezebb időszakai. Lengyel Johanna barátainak 90 százaléka fiúkból áll, és arról is mesélt, milyennek találta Marics Petit.
Lengyel Johanna céltudatosan érkezett a Megasztárba, tudta mit akart, ez a fajta határozottság pedig jó ideje jellemző rá. A férfiak pedig meg szoktak ijedni ilyen esetben, ha sikeres és határozott nővel futnak össze.
Életemben talán kétszer hívtak el randizni. Nem mernek… A férfiak akkor érzik magukat férfinak, ha megmenthetnek
– vélekedett a Megasztár 2025 győztese. Szerinte vannak ilyen elképzelések, hogy a nő tehetetlen, a férfi pedig megmenti, de ő hisz abban, hogy a szerepek egyenlőek. Arról is beszélt az énekesnő, hogy azt nézi a másikban, hogy nyitott-e a fejlődésre.
Nem fogom soha lenézni a másikat azért, mert nem ott tart, ahol én tartok
– jegyezte meg hozzátéve, hogy az őszinte kommunikáció, a bizalom, a megértés igen fontos. Ugyanakkor ő sem volt mindig annyira összeszedett és tudatos, mint mostanában.
Sokszor voltam olyan helyzetben, hogy szétesett voltam az életben, nem voltam jó passzban mentálisan és lelkileg sem. Ilyenkor elijesztett vagy irritált az az ember, aki összeszedett volt
– mesélte. Szerinte sokan hajlamosak arra, hogy ha rossz periódus van, akkor bebeszélik maguknak, hogy „erre van szükségem, megérdemlem, hogy szétessek.” Lengyel Johanna szerint ilyenkor jellemzően szokott jönni valaki, aki már túl van problémákon, túl van mélypontokon, és akkor jövünk rá, hogy tele vagyunk kifogásokkal.
Lengyel Johanna főleg fiúkkal barátkozik
Az énekesnő a Sláger FM-en elmesélte, hogy volt olyan baráti társaság, amelytől nagyon eltávolodtak, mert nekik nem volt szimpatikus, ahogy ő állt az élethez. „Nem passzolt az én felfogásom az övékhez. Előhozta azt bennük, hogy nem olyan jó, ahol vannak, változtatni kellene” – mesélte.
Cserélődik a baráti társasága, de maradt pár ember, akik hasonló felfogással áll az élethez. Volt, hogy magányosnak érezte magát, de rájött, hogy barátságban sem a mennyiség számít. Elmondta, hogy van olyan barátnője, akivel hétévesen ismerkedtek össze, ő tíz éve Dániában él, de barátok, bármikor felveszik a fonalat: amikor együtt vannak, az minőségi idő.
Eleve nagyon közvetlen tudok lenni bárkivel. Ahogy felnőttem, mindig jobban kijöttem a fiúkkal. A baráti társaságom 90 százaléka fiúkból áll, hiszek a férfi és nő közti barátságban. Hat éve énekelek aktívan, egy fiúbandában vagyok lényegében, még jó, hogy kijövök velük.
Marics Peti és Lengyel Johanna: cáfoltak minden pletykát
Az énekesnő tudatosan, konkrét célokkal ment a TV2 tehetségkutatójába, miközben sokan nem tudták, mit akarnak: szerinte ilyenkor jó egy mester. Neki már volt színpadi tapasztalata, ezt Marics tiszteletben tartotta, felismerte, hogy a lány tudja, mit szeretne csinálni.
Mindig elmondta a véleményét nagyon őszintén. Ott van a lazaság benne, de ő is tud komolyan, maximalistán hozzáállni a dolgokhoz. Hagyta, hogy azt csináljam, amit akarok, ebben támogatott.
- árulta el Johanna, aki persze Marics Peti reakcióit figyelte, a jeleket komolyan vette. Volt, hogy furának találta egy dal lezárását, szóvá tette, máskor volt, hogy Marics javasolt valamit, de Johanna nem azt csinálta. A Megasztár győztese szerint Marics Peti – bár szóvá tette – nem sértődött meg, mert nem lett ettől kevesebb a dal.
„A kapcsolat jól működött, ez egy tökéletesem kombó volt” – summázta Johanna, aki szédületes produkciókkal száguldott a finálé felé, majd nehezen tudta feldolgozni, hogy megnyerte a neves versengést. A fiatal énekesnő a pénzről is beszélt, elárulta, hogy mihez kezd a nyereménnyel.
