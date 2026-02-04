Félnek a pasik a Megasztár-győztes, Lengyel Johannától: „Életemben kétszer hívtak el randizni!”

Lengyel Johanna céltudatosan érkezett a Megasztárba, tudta mit akart, ez a fajta határozottság pedig jó ideje jellemző rá. A férfiak pedig meg szoktak ijedni ilyen esetben, ha sikeres és határozott nővel futnak össze.

Lengyel Johanna határozottan érkezett a Megasztárba

Fotó: TV2

Életemben talán kétszer hívtak el randizni. Nem mernek… A férfiak akkor érzik magukat férfinak, ha megmenthetnek

– vélekedett a Megasztár 2025 győztese. Szerinte vannak ilyen elképzelések, hogy a nő tehetetlen, a férfi pedig megmenti, de ő hisz abban, hogy a szerepek egyenlőek. Arról is beszélt az énekesnő, hogy azt nézi a másikban, hogy nyitott-e a fejlődésre.

Nem fogom soha lenézni a másikat azért, mert nem ott tart, ahol én tartok

– jegyezte meg hozzátéve, hogy az őszinte kommunikáció, a bizalom, a megértés igen fontos. Ugyanakkor ő sem volt mindig annyira összeszedett és tudatos, mint mostanában.

Sokszor voltam olyan helyzetben, hogy szétesett voltam az életben, nem voltam jó passzban mentálisan és lelkileg sem. Ilyenkor elijesztett vagy irritált az az ember, aki összeszedett volt

– mesélte. Szerinte sokan hajlamosak arra, hogy ha rossz periódus van, akkor bebeszélik maguknak, hogy „erre van szükségem, megérdemlem, hogy szétessek.” Lengyel Johanna szerint ilyenkor jellemzően szokott jönni valaki, aki már túl van problémákon, túl van mélypontokon, és akkor jövünk rá, hogy tele vagyunk kifogásokkal.

Lengyel Johanna főleg fiúkkal barátkozik

Az énekesnő a Sláger FM-en elmesélte, hogy volt olyan baráti társaság, amelytől nagyon eltávolodtak, mert nekik nem volt szimpatikus, ahogy ő állt az élethez. „Nem passzolt az én felfogásom az övékhez. Előhozta azt bennük, hogy nem olyan jó, ahol vannak, változtatni kellene” – mesélte.

Lengyel Johanna a 2025-ös Megasztár győztese volt

Fotó: TV2

Cserélődik a baráti társasága, de maradt pár ember, akik hasonló felfogással áll az élethez. Volt, hogy magányosnak érezte magát, de rájött, hogy barátságban sem a mennyiség számít. Elmondta, hogy van olyan barátnője, akivel hétévesen ismerkedtek össze, ő tíz éve Dániában él, de barátok, bármikor felveszik a fonalat: amikor együtt vannak, az minőségi idő.

Eleve nagyon közvetlen tudok lenni bárkivel. Ahogy felnőttem, mindig jobban kijöttem a fiúkkal. A baráti társaságom 90 százaléka fiúkból áll, hiszek a férfi és nő közti barátságban. Hat éve énekelek aktívan, egy fiúbandában vagyok lényegében, még jó, hogy kijövök velük.

Marics Peti és Lengyel Johanna: cáfoltak minden pletykát

Az énekesnő tudatosan, konkrét célokkal ment a TV2 tehetségkutatójába, miközben sokan nem tudták, mit akarnak: szerinte ilyenkor jó egy mester. Neki már volt színpadi tapasztalata, ezt Marics tiszteletben tartotta, felismerte, hogy a lány tudja, mit szeretne csinálni.