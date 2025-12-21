Lengyel Johanna nem tudja feldolgozni a történteket, aludni sem tud

Lengyel Johanna a TV2 Mokkájának vendége volt, ahol nemcsak a Megasztár megnyeréséről, hanem az azóta benne zajló érzelmekről is mesélt.

Lengyel Johanna mai napig nem tudja felfogni, hogy ő nyerte meg a Megasztárt / Fotó: Gáll Regina / Metropol

A tehetségkutató idei győztese Marics Peti csapatából került ki, az énekesnőt pedig a boldogságtól a levegőbe emelte mentora a győzelem kihirdetése után. Most arról kérdezték, mit érzett mindezek után.

Nem nagyon aludtam, és még mindig pörög a fejemben minden

- mondta Johanna.

Az első hetet sem tudta igazán feldolgozni a nagy örömködés miatt, de lassan próbálja megérteni, mi is történt vele a műsor során. Már ébredéskor rengeteg gondolat kavarog a fejében, ugyanakkor elmondása szerint a mostani Johannát sokkal jobban szereti, mint a régit.

Lengyel Johanna magára talált a Megasztár alatt

De miben változott meg?

Nem úgy változtam meg, hogy teljesen más ember lennék, de nagyon sok minden rendeződött bennem

- fogalmazott az énekes mondván, sokkal jobban meg tudja fogalmazni az érzéseit és azt, hogy mit szeretne.

Tulajdonképpen rátalált önmagára, és magabiztosan tudja, ki is ő valójában. Elmondása szerint erre a felismerésre mindenképp szükség volt ahhoz, hogy megnyerje a Megasztárt. Számára a műsor nemcsak a tehetségről szólt, hanem az önismeretről is, amelynek köszönhetően saját magára is rátalált.

Johanna felidézte azt a pillanatot is, amikor Curtis elsírta magát az egyik fellépése alatt.

Ez a legnagyobb bók, amit egy előadó kaphat, amikor sikerül megérintenie valakit

- mondta az énekesnő.

A színpadon arra figyelt, hogy mindent át tudjon élni, és ne feszüljön rá túlzottan az előadásra. Előfordul azonban az is, hogy annyira jelen van, hogy utólag nem is emlékszik pontosan arra, mi történt a fellépése közben.

Amikor a jövőbeli céljairól kérdezték, igazi művészi választ adott: írni szeretne, a színpadon táncolni és énekelni. Még a nyereményét is karrierjébe tervezi befektetni.