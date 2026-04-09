Bárdosi Sándor is választott: Béke és stabilitás Orbán Viktorral, vagy bizonytalanság Magyar Péterrel?

Bárdosi Sándor nem az a típus, aki megijed a saját árnyékától, ha véleményt kell mondania, bármiről is legyen szó. Az április 12-ei választás előtt az egykori olimpikon birkózó is megszólalt, és azonnal egyértelművé tette: ő bizony maradna a jól bevált úton. A sztárvilág és a sportolók tehát sorra vallanak színt, Bárdosi pedig a Fidesz és Orbán Viktor mellett tette le a voksát. Magyar Pétert ezzel szemben rutintalan kezdőnek nevezte, aki szerinte komoly kockázatot jelentene az ország és a családok anyagi biztonságára nézve – írja a Bors.

Bárdosi Sándor olimpikon már tudja hová rakja az ikszet (Fotó: Gábor Zoltán)

Bárdosi Sándor Magyar Pétert kiszámíthatatlannak gondolja

Az egykori sportoló szerint a tét most hatalmas, és nem mindegy, kire bízzuk a kormányrudat egy ilyen feszült nemzetközi helyzetben. Bárdosi úgy látja, a kormány a béke pártján áll, a bevezetett családtámogatások pedig olyan stabilitást adnak, amit kár lenne eldobni. Ezzel szemben Magyar Péter fellépését és az adóemelési terveit látva Sanyi úgy érzi, eljött az ideje a tiszta beszédnek. Egy frappáns hasonlattal indította a mondandóját:

Tök érdekes, mert ahogy én látom, vannak páran, akik úgy gondolkodnak, hogy a tapasztalatlan, kiszámíthatatlan és kezdő versenyzőt szeretnék delegálni és elküldeni a világversenyre megküzdeni Magyarországért...

A Tisza-adó több, mint aggasztó

Bárdosi szerint a politika nem egy olyan játszótér, ahol a kezdőknek kellene gyakorolniuk, főleg nem akkor, amikor sorsdöntő kérdésekben kell határozottan fellépni. A sportoló úgy véli, Magyar Péter hiába próbálja magát új erőként pozícionálni, a rutintalansága és a kiszivárgott dokumentumok szerinti irgalmatlan adóterhek víziója inkább riasztó, mintsem vonzó alternatíva. A birkózólegenda úgy gondolja, hogy egy „világversenyen” csakis a legjobb, legfelkészültebb embernek van helye a ringben.

Bárdosi Sándor Orbán Viktort tartja a megfelelő vezetőnek egy ilyen feszült világpolitikai helyzetben (Fotó: Mediaworks)

„Olyan embert küldjünk oda, aki a szakmája mestere”

Az olimpiai ezüstérmes szerint a kiszámíthatóság és a szakértelem az a két dolog, amire a magyar családoknak most a legnagyobb szükségük van. Nem látja értelmét egy olyan „kísérletnek”, ami bizonytalanságot és plusz terheket hozna az emberek nyakára. Bárdosi szerint a jelenlegi miniszterelnök az egyetlen, aki képes navigálni a nemzetközi politikai viharokban:

A rutintalan szemben a tapasztalt, korábbi bajnokkal, aki nagyon sok éve nagyon rutinosan, ügyesen versenyez, akit még az ellenfelek is elismernek... És ez van, akinek kérdés. Szerintem egyáltalán nem kérdés ez a dolog. Olyan embert küldjünk oda, aki a szakmája mestere. Ilyet én csak egyet tudok, úgy hívják, hogy Orbán Viktor

– szögezte le az olimpikon. Április 12-én kiderül, hogy a választók is a „rutinos bajnokot” választják-e, vagy fejest ugranak az ismeretlenbe, de az biztos, hogy Bárdosi Sándor már meghozta a döntését, és büszkén vállalja azt az egész ország előtt.